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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

عندما انتهى الحلم الجميل.. سيارة شهدت مصرع حبيبة هاني شاكر | صور

سيارة شهدت مصرع حبيبة
سيارة شهدت مصرع حبيبة هاني شاكر

في منتصف التسعينيات، تعلق الكثير من المصريين بظاهرة الأغنية المصورة، أو الفيديو كليب، حيث كانت الوسيلة الأكثر ترويجا ودعاية للنجوم، والذين كان من بينهم الفنان هاني شاكر ، الذي برز كأحد وأهم المطربين في ذلك الوقت بعدد من الكليبات التي لن ينساها هذا الجيل، وعلى رأسها، كليبات، جرحي أنا، تخسري، غلطة، الحلم الجميل.

هاني شاكر

واشتهر كليب الحلم الجميل لهاني شاكر، والذي شاركته البطولة فيه الفنانة شيرين، نظرا لدرامية أحداثه وتفاصيله التراجيدية المؤسفة، فيما وصفه البعض بأنه الكليب الأكثر مأساوية في تاريخ الغناء.

فيديو كليب الحلم الجميل

تبدأ أحداث القصة على وقع صوت هاني شاكر، بسيارة تصطدم بزوجته التي قامت بدورها الفنانة شيرين، وتوفيت إثر وقوع الحادث، تاركة له ابنة وحيدة، وبالطبع اعتمد مشهد الاصطدام على ظهورها بجانب سيارتها، التي تسببت في مأساوية الفيديو خلال فترة التسعينيات، وفيما يلي معلومات عن هذه  السيارة التي مازالت تنافس و تنتشر في شوارع مصر حتى وقتنا هذا.

فيديو كليب الحلم الجميل

كانت هذه السيارة من إنتاج أقدم و أعرق شركة صناعة سيارات في العالم، وهي  فيات  FIAT الإيطالية، والتي تأسست في العام 1899 على يد رائد صناعة السيارات جيوفاني أنييلي، وسميت هذه الشركة بـ FIAT اختصارًا لـ  FABBRICA ITALIANA AUTOMOBILI TORINO، أي مصنع السيارات الإيطالية ببلدة تورينو.

فيديو كليب الحلم الجميل

بدأت فيات في صناعة الأسطورة  128 في العام 1969، و كانت هذه السيارة سببًا رئيسيًا في حدوث تغيير جذري في صناعة السيارات في العالم، حيث كانت جميع السيارات، تعمل بخاصية الدفع الخلفي،  فيما عدا سيارات شركتي سيتورين ورينو ولكنهما لم يستمرا في المنافسة كثيرًا، إلى أن جاءت السيارة فيات 128، التي صممت بمحرك مثبت بطول السيارة، وعلبة التروس مثبتة في مقدمة المحرك بحيث تحول الحركة من حركة طولية إلى حركة عرضية تغذي العجلات.

فيات FIAT 128

واستمدت السيارة فيات FIAT 128، قوتها من محرك مكون من 4 أسطوانات بسعة 1116 سي سي، يستطيع أن يولد قوة قدرها 55 حصانًا، متصل بناقل حركة يدوي من 4 سرعات، وتتوفر أيضًا بمحرك آخر بسعة 1290 سي سي، ويبلغ العزم الأقصى للدوران 3600 لفة في الدقيقة.

فيات FIAT 128

ويذكر ان أغنية الحلم الجميل للفنان هاني شاكر من كلمات مصطفى كامل، و ألحان حسين محمود، و توزيع عمرو عبدالعزيز، تم إصدار هذه الأغنية ضمن ألبوم غنائي يحمل اسمها في العام 1998.

سيارات قصص السيارات سيارات المشاهير سيارات النجوم هاني شاكر الحلم الجميل فيات 128 فيات FIAT 128

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