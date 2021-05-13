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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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فيديوجراف.. تناول كعك وبسكويت العيد بهذه الطريقة أفضل

صدى البلد

يقبل الكثيرون على تناول كعك وبسكوت العيد في أول أيام عيد الفطر المبارك باعتبارها عادة قديمة اعتادها المسلمون في جميع أنحاء العالم وهي استقبال العيد بطبق الكعك والبسكوت .

 

أفضل طريقة لتناول الكحك والبسكوت

وبالرغم من الأضرار التي يخفيها الكعك والبسكوت باحتوائه على سعرات حرارية عالية في الكعكة الواحدة إلا أن الكثيرين لا يتوقفون عن تناوله بكميات كبيرة.

 

ونستعرض المزيد من التفاصيل حول السعرات الحرارية الموجودة في الكحك والبسكوت وحلويات العيد وأفضل طريقة لتناوله لتجنب اثارة السلبية من خلال الفيديوجراف التالي.

الكعك أضرار الكحك الكحك والبسكويت السعرات الحرارية تناول الكعك

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