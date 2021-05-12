مشوار حسين رياض وحواديت الأراجوز وسهرة مع جنات.. على يوتيوب الثقافة أول أيام العيد

ضمن مبادرة الثقافة بين ايديك

تبث وزارة الثقافة عبر قناتها على اليوتيوب فى أول أيام عيد الفطر المبارك الخميس 13 مايو، سهرة إلكترونية للأطفال والكبار ضمن مبادرة الثقافة بين ايديك.

تبدأ السهرة فى السادسة مساء بفيلم تسجيلى يتناول مشوار الفنان الكبير الراحل حسين رياض من انتاج المركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية .

يليه فى السابعة مساء مسرحية الاطفال حواديت الاراجوز من إنتاج فرقة المسرح القومي للأطفال تأليف راندا إبراهيم وإخراج محسن العزب وتتضمن مجموعة من الرسائل الايجابية التى تدعو للتمسك بالقيم الاجتماعية النبيلة وترسخ مفهوم الانتماء للوطن من خلال مجموعة من القصص المستلهمة من حكايات"كليلة ودمنة"وبعض القصص المعاصرة وبطولة راندا قطب،عادل الكومي،محمود عامر،عادل خلف، مجدى عبيد، عادل ماضى، راندا إبراهيم .

وفى العاشرة مساء يبث حفل للمغربية جنات يتضمن باقة متميزة من اعمالها الخاصة الى جانب مختارات من أشهر مؤلفات الموسيقى العربية .