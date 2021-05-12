أحمد فوزي نجل رجل أعمال في فيلم "لعبة الموت"

يستعد الفنان الشاب أحمد فوزي لتصوير دوره في الفيلم السينمائي "لعبة الموت"، وهو اسم مبدأي للعمل، ذلك خلال الفترة المقبلة.

ويجسد أحمد فوزي خلال أحداث فيلم "لعبة الموت" دور نجل رجل أعمال يتعرف على مجموعة من الشباب ويحاولون الانتقام من والده عن طريقه على خلفية خلاف قديم لا يعلم عنه شيئا وتتصاعد الأحداث.

فيلم "لعبة الموت" من المقرر تصويره بين بيروت ودبي ومن إخراج الأسعد الوسلاتي.

ويجسد بطولة "لعبة الموت" الفنان قيس الشيخ نجيب، عبد المنعم عمايري، والنجم السوري أويس مخللاتي، وجار التعاقد مع باقي الفنانين.

ويعد "لعبة الموت" التعاون الثاني بين أحمد فوزي والمخرج الأسعد الوسلاتي بعد مسلسل "حرقة" الذي يعرض في الموسم الدرامي الرمضاني هذا العام، وهو بطولة حكيم بو مسعودي، ريم عبروق، وجيهة الجندوبي، رياض حمدي، عائشة بن أحمد، وآخرين.