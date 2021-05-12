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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قريبا.. بايدن يكشف عن تفاصيل مكالمة هاتفية مع نتنياهو

بايدن
بايدن

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال خطابه اليوم الأربعاء إنه يتوقع أن تنتهي التوترات بين المسؤولين الإسرائيليين والفلسطينيين "عاجلاً وليس آجلاً".

 

وفي تصريحات للصحفيين ، أقر الرئيس الأمريكي بأن مسؤولي الإدارة كانوا على "اتصال مستمر" مع نظرائهم في الشرق الأوسط.

 

وقال بايدن للصحفيين "توقعاتي - آمل - أن يتم إغلاق هذا عاجلا وليس آجلا." "لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها عندما يكون لديك آلاف الصواريخ تتطاير على أرضك".

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وأضاف بايدن لاحقًا أنه يعتزم الكشف عن تفاصيل حول المحادثة التي أجراها سابقًا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "قريبًا".

 

وعلى مدى الأيام القليلة الماضية، تم تبادل وابل من إطلاق الصواريخ على طول قطاع غزة بين حماس وجيش الاحتلال. وأثار التصعيد القاتل موجة غضب واسعة النطاق ودعوات من مختلف زعماء العالم للأطراف لممارسة ضبط النفس.

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