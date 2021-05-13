برلماني يطالب بتشديد الرقابة خلال أيام العيد ومعاقبة مخالفي الإجراءات الاحترازية

هنأ عاطف المغاورى عضو مجلس النواب، المصريين، بعيد الفطر، قائلا:" يجب عليكم الالتزام بالاجراءات الاحترازية الخاصة بالتصدى لفيروس كورونا.

وقال “المغاورى” لـ"صدى البلد"، إن الشعب المصرى يجيب ان يلتزم بالاجراءات الاحترازية و بعدم التجمعات العائلية خلال أيام العيد تجنبا لحدوث إصابات وزيادة النسبة، مؤكدا ضرورة أن يتبع المواطنين جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

واشار عضو مجلس النواب، الى ضرورة معاقبة مخالفى التعليمات والتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا لأنهم السبب الرئيسى وراء زيادة معدلات الإصابة بالفيروس، مطالبا في الوقت نفسه الحكومة بضرورة تشديد الرقابة علي تنفيذ الإجراءات الاحترازية خلال صلاة العيد ومنع التكدسات والتجمعات حتى نستطيع مكافحة انتشار الفيروس.

وجدير بالذكر أن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، وجه المحافظين برفع درجة الاستعداد القصوى لجميع القطاعات التنفيذية والخدمية والمرافق، والتشديد على ضرورة الاستمرار في تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد للحد من زيادة أعداد الإصابة بكورونا.

يأتي ذلك في إطار استعدادات وزارة التنمية المحلية والمحافظات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

كما وجه وزير التنمية المحلية بضرورة الالتزام بتطبيق قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة رئيس مجلس الوزراء، فيما يتعلق بمواعيد غلق المحال العامة والمطاعم والمولات التجارية خلال إجازة عيد الفطر المبارك، وكذا الغلق الكامل للشواطئ والحدائق والمتنزهات ومنع أي تجمعات للمواطنين بها.