البحوث الفلكية يكشف حقيقة حدوث عاصفة شمسية أول أيام العيد

كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية عن حقيقة الأخبار المتداولة بشأن حدوث عاصفة شمسية أول أيام عيد الفطر المبارك.

أوضح الدكتور محمد غريب أستاذ فيزياء الشمس خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" إن السبب الرئيسي لحدوث البقعة الشمسية زيادة النشاط الخاص بالمجال المغناطيسي للشمس بصورة أكبر من اللازم ، وهو ما ينتج عنه الانفجار الذي يؤدي للعاصفة الشمسية.

وأضاف ، إن هذا الأمر لا يمثل خطورة كبيرة ، حيث إنها تتسبب فقط في حدوث العديد من الأمور غير المؤثرة مثل الشفق القطبي، مستبعدا حدوث أي عواصف شمسية خطيرة حيث إنه لم يتم رصد هذه العواصف.

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وأشار "غريب" إلى أن هناك متابعة ورصدا مستمرا من جانب المعهد والمراكز البحثية لتتبع مثل هذه الانفجارات ، ومعرفة مدى قوتها وتأثيرها ، والوقوف على أسباب حدوثها .



المعهد القومي للبحوث الفلكية يعمل على تطوير كافة الأجهزة والتليسكوبات الموجودة به لرصد كافة حركات الكويكبات والأجرام السماوية بسماء القاهرة ومتابعتها .

كما يقوم المعهد باستقبال هواة الفلك والمهتمين بهذا المجال وتوضيح كافة الظواهر الفلكية لهم وتعريفهم بها والإجابة على الأسئلة الواردة إليه بشأنها .