عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حمو بيكا ملك الرعب..شاهد رامز جلال يعرض أبرز لقطات عقله طار 2021

صدى البلد

عرض الفنان رامز جلال، خلال برنامجه رامز عقله طار، ابزر لقطات برنامجه والتي عرضت خلال شهر رمضان 2021، وخلال ٢٨ حلقة حل خلالها ضيوف من صفوة الفنان والنجوم في مصر والوطن العربي.


وخلال الحلقة 30 من البرنامج، عرض رامز مقلبه في المطرب الشعبي حمو بيكا، حينما صعد الي الهوب دورب، وقبل أن يقفذ منها على حمام السباحة، ليرصد لحظات الرعب التي عاشها مطرب المهرجانات.

 

وتقوم فكرة البرنامج على خداع الضيف من خلال اقتاعة بأنه في برنامج ترفيهي مع احدى المذيعات، قبل أن يقع في فخ المقلب مع رامز جلال، ويسقط من أعلى في حمام السباحة بشكل مرعب.


 

أخبار التوك شو اليوم اخبار رامز جلال

موضوعات متعلقة

أخبار التوك شو | أحمد عز يكشف تفاصيل هامة عن أشياء شاهدها قبل العمل بـ هجمة مرتدة و كواليس مهمة من الحلقة الأخيرة لـ الاختيار .. أحمد موسى يعرضها

ترشيحاتنا

يا ليلة العيد آنستينا .. أغنية استوحتها أم كلثوم من بائع متجول .. ورد فعل خاص للملك فاروق

مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة الأخيرة.. مقتل الخديوي

شوط أول| آرسنال يتقدم على تشيلسي بهدف نظيف في البريمرليج

بايدن: تواصلنا مع شركائنا في إسرائيل ومصر والسعودية والإمارات حول التوترات الأخيرة

محمد دحلان: غزة مقبرة نتنياهو ولن يستطيع الانتصار فيها .. فيديو

6 حقوق كفلها القانون للعامل وحظر إنهاء خدمته.. تعرف عليها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نهاية مخيبة|نجيب ساويرس يوجه انتقادا لاذعًا لـ مسلسل موسى على تويتر

علاء عيد: انخفاض عدد الإصابات بفيروس كورونا في مصر نتيجة الاجراءات الاحترازية

موقف الكاف النهائي من حضور الجماهير في مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال أفريقيا

تامر مرسى يعلن عن تقديم الاختيار 3 فى رمضان 2022

مذبحة وحرب أهلية في إسرائيل.. وقرار عاجل من نتنياهو بعد سقوط الشرطة.. فيديو

تحذير عاجل من سامسونج لجميع مستخدمي هواتف Galaxy.. تفاصيل

من الخميس إلى الأحد.. تفاصيل طقس عيد الفطر ودرجات الحرارة المتوقعة

بسبب عقوبة شيكابالا.. وزير الرياضة الأسبق يفتح النار على اتحاد الكرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواصفات الوحش الصيني شانجان السفين 2021 في السعودية .. صور

أرخص 5 سيارات كهربائية مستعملة في العالم.. صور

كل ما تريد معرفته عن لكزس LF SUV .. صور

بعد منع استيراد المستعمل.. النصر تختبر أول إنتاج للسيارة الكهربائية e70 | صور

فيديو

شاهد .. اشتعال سيارة فيراري F40 نادرة

شاهد.. هدية الرئيس السيسي لأهالي الشهداء قبل عيد الفطر

حفيد ساحر الكرة المصرية محطم الأرقام القياسية.. يستغل مهاراته في إسعاد المواطنين|فيديو

فيديوجراف.. مباراة الأهلي والزمالك هل تحسم مشوار الدوري الليلة؟

المزيد

ساحة رأي

المستشار سُليمان عبدالغفار يَكْتُب: الوَجْهُ الآخَر لِلحياةْ ...!؟!..."

نسرين حجاج تكتب: القاهرة كابول

محمود أبو حبيب يكتب: ثلاثون ليلة من الجامع الأزهر

عبد المعطى أحمد يكتب: الكعك بين الفراعنة والفاطميين

منى زيدو تكتب: العدالة التي لا زلنا نبحث عنها

آلان سليفي يكتب: سياسة الإدارات الأمريكية في الملف السوري

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بهجت العبيدي

في التفكير العلمي

مديحة عاشور

عبده داغر أسطورة الموسيقى.. وداعًا

إسلام كمال

حرب الأقصي الجديدة!

محمد نوار

العيد فرحة!

إبراهيم شعبان

أسبانيا تحتفل والهند تبكي.. أعاجيب كورونا

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: بصمة العسكرية الأمريكية

أحمد فرغلى رضوان

2020 والسر في التفاصيل !

د.سالم الكتبي

إسرائيل.. وما بعد إحياء الاتفاق النووي

اﻟﻤﺰﻳﺪ