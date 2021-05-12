حمو بيكا ملك الرعب..شاهد رامز جلال يعرض أبرز لقطات عقله طار 2021

عرض الفنان رامز جلال، خلال برنامجه رامز عقله طار، ابزر لقطات برنامجه والتي عرضت خلال شهر رمضان 2021، وخلال ٢٨ حلقة حل خلالها ضيوف من صفوة الفنان والنجوم في مصر والوطن العربي.



وخلال الحلقة 30 من البرنامج، عرض رامز مقلبه في المطرب الشعبي حمو بيكا، حينما صعد الي الهوب دورب، وقبل أن يقفذ منها على حمام السباحة، ليرصد لحظات الرعب التي عاشها مطرب المهرجانات.

وتقوم فكرة البرنامج على خداع الضيف من خلال اقتاعة بأنه في برنامج ترفيهي مع احدى المذيعات، قبل أن يقع في فخ المقلب مع رامز جلال، ويسقط من أعلى في حمام السباحة بشكل مرعب.



