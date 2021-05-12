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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكويت تسجل 985 إصابة جديدة بكورونا و 9 وفيات خلال 24 ساعة

إصابات كورونا - ارشيفي
إصابات كورونا - ارشيفي

أعلنت وزارة الصحة الكويتية ، مساء اليوم الأربعاء، عن تسجيل 985 إصابة جديدة بـ فيروس «كورونا» خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد منذ بداية الجائحة وحتي الان الي 288184.

 

وسجلت الصحة الكويتية في بيان لها 9 وفيات بمضاعفات الإصابة بالفيروس خلال الساعات الماضية ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد منذ بداية الأزمة وحتي الان الي 1669.


ورصدت الوزارة الكويتية تعافي 1166 حالة خلال الساعات الماضية ليرتفع حالات التعافي داخل البلاد منذ تفشي الفيروس وحتي الان الي 273289 حالة.


واجرت الوزارة 8667 فحصا مخبريا خلال الساعات الماضية ليرتفع إجمالي الفحوصات الي 2429889 فحصا.

كما شددت الوزارة علي ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية واتخاذ كافة الاحتياطات الوقائية أثناء صلاة عيد الفطر المبارك.

وكانت الهيئة العامة للمعلومات المدنية الكويتية، أطلقت تحديثا جديدا لتطبيق (هويتي) ليتضمن بعض التعديلات المهمة وعلى رأسها إضافة خاصية عرض وتحديث بيانات التطعيم لفيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) إلى الهوية الرقمية.

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وقالت الهيئة الكويتية وفقا لما ذكرته صحيفة الأنباء، إن ذلك يأتي بتوجيهات من وزيرة الأشغال ووزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعلومات المدنية د.رنا الفارس، والمدير العام للهيئة مساعد العسعوسي، وتوحيدا للجهود وذلك بعد التنسيق مع وزارة الصحة.

وفي هذا الصدد قال مدير عام الهيئة مساعد العسعوسي في بيانه إن الهيئة أطلقت اليوم تحديثا جديدا لتطبيق هويتي وإضافة العديد من الخدمات مثل خاصية عرض وتحديث بيانات تطعيم (كوفيد-19) إلى الهوية الرقمية وخاصية التحقق الموثوق من حالة وبيانات التطعيم بحيث يستطيع المواطن والمقيم الذي أخذ جرعة التطعيم من الفيروس إظهار معلومات التطعيم من خلال تطبيق (هويتي).

وتابع العسعوسي أن من بين التعديلات التي تم إطلاقها في التحديث الجديد لتطبيق (هويتي):

• إضافة خاصية التحديث التلقائي لبيانات الهوية الرقمية.

• سهولة ترقية مستوى التحقق وتفعيل المصادقة الإلكترونية من خلال الدخول المباشر لشاشة المصادقة.

• إضافة حقوق المهنة ومادة الإقامة للتطبيق.

• إضافة إلى الإدخال التلقائي لرمز (OTP) عند استلامه بضغطة واحدة.

وبين العسعوسي بأن التحديث الجديد لتطبيق (هويتي) والذي قامت بإطلاقه الهيئة العامة للمعلومات المدنية اليوم يعمل على جميع أنظمة الأجهزة الذكية (Android، IOS، Huawei) وبمجرد تحديث التطبيق وإعادة الدخول إليه ستظهر جميع بيانات التطعيم مباشرة.

يذكر أن تطبيق (هويتي) تم اعتماده وفقا لقرار مجلس الوزراء ليكون كبطاقة مدنية رقمية في إثبات الهوية وإنجار المعاملات وعدد مستخدميه تجاوز 1.7 مليون مستخدم حتى الآن.

فيروس كورونا الكويت اصابات كورونا وفيات كورونا الصحة الكويتية

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