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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تفاصيل الاكتشاف الأثري لـ250 مقبرة بجبانة الحامدية شرق سوهاج

كشف اثري جديد
كشف اثري جديد

قال  الدكتور محمد عبد البديع رئيس الإدارة المركزية لأثار مصر العليا ، إن خلال السنوات الماضية قمنا باكتشاف العديد من المقابر الأثرية إضافة إلى الافتتاحات الأثرية الجديدة التي تمت وعمليات الترميم التي قمنا بها.


واضاف عبد البديع خلال مداخلة هاتفية في برنامج " التاسعة " المذاع علي القناه "الأولي المصرية " : أننا قمنا بافتتاح 30 متحفا إضافة إلي إعادة عمل المتاحف التي كانت قد توقفت عن العمل منذ سنوات ومنها متحف سوهاج الذى كان يبني منذ 30 عاما وافتتحه الرئيس السيسي في 2018.

 

واوضح عبد البديع ، أن مصر بأكملها منطقة اثرية وقد تم مؤخرا اكتشاف 250 مقبرة ذات طراز مختلف بجبانة الحامدية شرق سوهاج مؤكدا أن سوهاج كان يعيش بها ملوك مصر الأوائل وتحتوي علي اقدس مكان في مصر القديمة وهو  قبر ازوريس في ابيدوس وتحتوي علي بيت لحم .


وتابع عبد البديع ، أن سوهاج تحتوي علي اقدم أديرة في مصر ومنها الدير الابيض و الأحمر و 250 مقبرة  تم اكتشافها في جبانة تسمي مصر الوسطي.

 

رئيس الإدارة المركزية المصري المركزى آثار مصر الترميم المتاحف سوهاج

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