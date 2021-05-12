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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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كيف صمدت مصر اقتصاديا رغم جائحة كورونا.. رئيس معهد التخطيط القومي يجيب

صدى البلد

أجاب الدكتو علاء زهران، رئيس معهد التخطيط القومي،  عن سؤال :"كيف صمدت مصر اقتصاديا رغم جائحة كورونا". 
 

وقال زهران، في حواره لقناة إكسترا نيوز، مساء اليوم الأربعاء، إنه رغم جائحة فيروس كورونا عجز الموازنة ينخفض وأصبح لا يقلقنا، لافتا إلى أن الزيادة السكانية أحد أبرز الأسباب التي تقف أمام تحقيق معدلات نمو عالية.

 

وتابع  رئيس معهد التخطيط القومي، أن نتائج الإصلاح الاقتصادي وارتفاع معدل النمو وانخفضت نسبة البطالة، وبرنامج الإصلاح في مصر حظي باشادة دولية.
 

واكمل الدكتور، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي حقق طرف إيجابية على البطالة والنمو، مشير الي أن لا يمكن أن ننجح في الإصلاح الا بمراجعة قوية للإرهاب.

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