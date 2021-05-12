كيف يساهم مشروع "تذكرتي" في إنقاذ البطولات من العمليات الإرهابية والشغب ..فيديو

قال خالد عزيز المدير الإقليمي لشركة جي أي تي المنفذة لنظام تذكرتي ، إن الهدف من تواجدنا تنظيم عمل حضور المشجعين إلي المباريات هذا بالإضافة إلي القضاء علي السوق السوداء التي كانت تباع بها تذاكر المباريات .

واضاف خالد عزيز خلال مداخلة هاتفية في برنامج " التاسعة " المذاع علي القناه " الأولي المصرية " : أننا نراعي في عملنا جميع الدواعي الأمنية وهذا من خلال التنسيق مع الإدارات المعنية مؤكدا أننا لدينا نظارات خاصة للرؤية بالإضافة إلي تواجد طائرات اَلية للكشف علي أوجه المتواجدين في الإستاد .

واوضح خالد عزيز ، أن نظام تذكرتي يساعدنا علي معرفة أي مشكلة مع أي احد من المشجعين فور حدوثها داخل الإستاد ومنها العمليات الإرهابية وعمليات الشغب وهذا مثلما حدث في مسلسل " الاختيار 2" عندما تم إنقاذ بطولة أفريقيا من عملية إرهابية سابقة .

وتابع خالد عزيز ، أننا لدينا تكنولوجيا عالية نقوم باستخدامها في نظام تذكرتي وسنقوم باستخدامها خلال الفترات القادمة أيضا.



