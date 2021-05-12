بسبب إسلام خليل.. نجل شعبان عبد الرحيم يوجه رسالة لـ هاني شاكر

وجه عصام، نجل المطرب الراحل شعبان عبدالرحيم، رسالة للفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين بسبب احتكار المؤلف إسلام خليل لألحان والده ومحاولة منعه من غناء أغاني والده لاستكمال مسيرته على حد قوله.

وأضاف عصام شعبان عبد الرحيم خلال حواره في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم،: "طول ما الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسا لمصر والفنان هاني شاكر نقيبا للموسيقيين مفيش حد هيقدر يأكل حق التاني ولا ياخد حاجة بالعافية".

وتابع عصام شعبان عبد الرحيم، :"الفنان هاني شاكر ميرضاش إن حد مبيعرفش يغني يقعدني أنا وأخواتي الأربعة"، مشيرا إلى ان إسلام خليل عمل فتنة بينه وبين أخوته وآخرين، مضيفا:" عايز يحتكر ألحان أغاني والدي بالقوة والعافية من غير استئذان، واستعنت بمؤلف سيكون له مستقبل كبير في الأيام القادمة.