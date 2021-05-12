برلماني: ما تقوم به إسرائيل في غزة جريمة حرب

أعرب النائب محمد رشاد عثمان عضو مجلس الشيوخ، عن رفضه التام للممارسات العنصرية التي تقوم بها إسرائيل تجاه الفلسطينيين وقيامها بضرب الأحياء السكنية والمدنيين بالقاذفات والمقاتلات الحربية، وحمايتها لمستوطنين يعلمون على سرقة منازل الفلسطينيين في حي الشيخ جراح بالقدس.



وقال رشاد في تصريحات له اليوم، إن ما تقوم به إسرائيل من أعمال وحشية، ستحاسب عليها آجلا أو عاجلا وهى مضادة لكافة القوانين الدولية وتعد انتهاكا جسيما وجرائم حرب ليس في ذلك شك.

وطالب عضو مجلس الشيوخ المجتمع الدولي بالعمل بالتصدي لإسرائيل وإيقاف العدوان فورا، كما طالب مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته والانتصار للحق والعدالة.

وشدد نائب الاسكندرية، على الموقف المسؤول والنزيه لمصر، جراء العدوان الاسرائيلي وتحركها منذ اللحظة الأولى للتهدئة وذهاب وفد أمني مصري الى غزة، للبحث عن تهدئة وكف حمام الدم ووقف القصف من الجانبين.

وحذر من أن الأمور في طريقها للتصاعد مالم تتحرك مختلف الجهات والأطراف الدولية لوقف العدوان وتسحب الاجراءات الاخيرة في القدس من جانب المستوطنين.