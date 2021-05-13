بـ 200 جنيه فقط .. تعرف على أول سيارة مصرية الصنع

منذ أكثر من ٦١ عاماً نجحت مصر في إنتاج أول سيارة مصرية بتكلفة ٢٠٠ جنيه مصري فقط، هذا أمر حقيقيا وليس فكاهة، حيث كانت صناعة السيارة بكاملها مصرية الصنع، سميت تلك السيارة بمشروع "رمسيس" حيث تم إنتاجها اعتبارا من عام 1960، حتى توقف إنتاجها تماما بحلول عام 1972.

بدأت قصة مشروع "رمسيس" مع إنشاء شركة "النصر للسيارات" عام 1959، حيث كانت ترغب شركة النصر إلى تجميع السيارات العالمية محليا، بالإضافة إلى تصنيع سيارة مصرية الصنع، وهذا ما تم بالفعل بتصنيع السيارة "رمسيس" حيث كانت بمثابة نموذجا معدلا عن السيارة الالمانية "برينز 4"، والتى كانت تنتجها شركة "NSU" الألمانية الغربية فى هذا الوقت، وتم الاعتماد على محرك رمسيس من انتاج الشركة الألمانية.

لقت السيارة المصرية "رمسيس" منذ طرحها فى الأسواق، ترحيبا وإقبالا كبير من قبل المصريين، حيث كان سعر السيارة يعتبر مناسبا للكثير من المواطنين حيث كان لا يتجاوز ثمنها مئتى جنيه، ويعتبر هذا المبلغ ليس قليلا في ذلك الوقت، الا أنه كان أنسب إليهم مقارنة بالأسعار السيارات الأخرى في ذلك الوقت، بالإضافة إلى تشجيع ودعم منهم لإنتاج الوطني.

ونجحت شركة النصر لصناعة السيارات في إنتاج 8 سيارات من موديل "رمسيس" يوميا ولكن لم يستمر هذا الإنجاز كتيرا فقد تعثر شركة "NSU" الالمانية و استحواذ شركة "فولكس فاجن" عليها فى عام 1964.

مما أدى إلى وقف إنتاج السيارة "رمسيس" نهائيا في عام 1972، خاصة مع تعاون شركة النصر للسيارات المنتجة للسيارة "رمسيس"، مع شركة "فيات" الإيطالية، مما نتج عن هذا مشروع بتجميع شركة النصر لعدد من موديلات سيارات فيات، مع وضع علامة "نصر" عليها، حيث استمر التعاون حتى تم غلق شركة النصر للسيارات والتوقف عن العمل بحلول عام 2009، نظرا لتزايد الديون عليها.