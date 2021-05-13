لماذا 60% من الأثرياء يغيرون سياراتهم كل عام؟

أجريت إحصائية من قبل نادي السيارات البلجيكي على نسبة الأثرياء والمشاهير الذين يبديلوا سياراتهم الفاخرة كل عام، فكانت النتيجة هي 60% من القادرين على شراء السيارات الفخمة يقومون بتغييرها وتبديلها كل عام، حيث أنه وضعهم المالي وأساليب الترفيه الذي يتمتعون بيها يسمح لهم بممارسة هذه العادة طالما أنهم قادرون على الإنفاق والشراء.

وعندما يعرف البعض أسباب ما وراء ممارسة عادة تبديل السيارات الفاخرة عند الأثرياء فقد يرها أنها أسبابا بسيطة ولا تستحق استبدال السيارة بسيارة أخرى وصرف عليها الكثير من المبالغ الباهظة كل عام.

فما هي هذه الأسباب التي تتواجد في أذهان الأثرياء ، وفيما يلى بعض النقاط التى توضح ذلك .

1_حب بعض الأثرياء إظهار أنفسهم على أنهم أغنياء يملكون مالا كثيرا.

2 - وجود أي خدش بسيط دافع لتبديل السيارة بدل أخذها لاصلاحها.

3- الملل السريع من الموديل الذي تم شراؤه قبل عام.

4 - الرغبة في قيادة وتجربة ماركة أخرى.

5 - وجود هائل كبير من الأموال لشراء سيارة أخرى جديدة. هناك من يملكون أكثر من سيارة واحدة فاخرة، بل ربما ثلاثة أو أكثر.

6- تصبح عادة تبديل السيارات هواية أو ادمان

7 - حب متابعة تكنولوجيا السيارات كل عام والاطلاع على التغيرات والتبدلات في هذا المجال.

8- حب التجديد في عالم السيارات الفاخرة.

9 - شراء سيارة اضافية فاخرة من أجل المجاملة والتهنئة، كهدية لأحد المقربين في مناسبة عيد الميلاد أو عيد الزواج