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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أغلاها 280 ألف ريال .. أسعار دودج 2021 في السعودية

صدى البلد

تعد العلامة التجارية دودج الامريكية احدى اهم شركات صناعة السيارات الـ suv على مستوى العالم ، بالاضافة الى انها تتميز بضم السيارات ذات القوة العالية والفخامة فى نفس الوقت .

 

ولذلك فان السيارة دودج تحقق مطالب النجاح داخل سوق السيارات السعودى ، الذى يعتبر واحد من اهم اسواق السيارات حول العالم .

 

وخلال السطور التالية نقدم القائمة الكاملة لسيارات دودج موديل 2021 فى السوق السعودى .

 

دودج تشارجر

- اوتوماتيك / SXT BASE 2021بسعة محرك  3600 CC وبسعر 121,275 ر.س

- اوتوماتيك / GT 2021   بسعة محرك 3600 CC وبسعر 146,685 ر.س

- اوتوماتيك / SXT PLUS 2021 بسعة محرك 3600 CC وبسعر 152,460 ر.س

- اوتوماتيك / R/T 2021  بسعة محرك 5700 CC وبسعر 158,235 ر.س

- اوتوماتيك /  SXT PREMIUM 2021 بسعة محرك 3600 CC وبسعر 173,250 ر.س

- اوتوماتيك /  R/T PREMIUM 2021 بسعة محرك 5700 CC وبسعر 181,335 ر.س

- اوتوماتيك / R/T SCATPACK 2021 بسعة محرك 6400 CC وبسعر 209,000 ر.س

- اوتوماتيك / SRT HELLCAT 2021 بسعة محرك 6200 CC وبسعر 286,000 ر.س

 

دودج تشالنجر

- اوتوماتيك / SXT 2021  بسعة محرك 3600 CC وبسعر 141,625 ر.س

- اوتوماتيك / GT 2021   بسعة محرك 3600 CC وبسعر 190,575 ر.س

- اوتوماتيك / R/T SHAKER 2021  بسعة محرك 5700 CC وبسعر 204,490 ر.س

- اوتوماتيك / SUPERTRACK S 2021 بسعة محرك 3600 CC وبسعر 210,650 ر.س

- اوتوماتيك / R/T SCATPACK WIDEBODY 2021 بسعة محرك 6400 CC      وبسعر 243,100 ر.س

- اوتوماتيك / HELLCAT WIDEBODY 2021 بسعة محرك 6200 CC وبسعر 341,000 ر.س

 

دودج دورانجو

- اوتوماتيك / SXT PLUS RWD 2021 بسعة محرك 3600 CC وبسعر 146,685 ر.س

- اوتوماتيك / GTRWD 2021  بسعة محرك 3600 CC  وبسعر 169,785 ر.س

- اوتوماتيك / R/T AWD 2021 بسعة محرك 5700 CC وبسعر 208,890 ر.س

- اوتوماتيك / SRT 475 HP 2021 بسعة محرك 6400 CC     وبسعر 282,975 ر.س

دودج الامريكية دودج SUV السعودية السوق السيارات

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