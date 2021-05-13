أغلاها 280 ألف ريال .. أسعار دودج 2021 في السعودية

تعد العلامة التجارية دودج الامريكية احدى اهم شركات صناعة السيارات الـ suv على مستوى العالم ، بالاضافة الى انها تتميز بضم السيارات ذات القوة العالية والفخامة فى نفس الوقت .

ولذلك فان السيارة دودج تحقق مطالب النجاح داخل سوق السيارات السعودى ، الذى يعتبر واحد من اهم اسواق السيارات حول العالم .

وخلال السطور التالية نقدم القائمة الكاملة لسيارات دودج موديل 2021 فى السوق السعودى .

دودج تشارجر

- اوتوماتيك / SXT BASE 2021بسعة محرك 3600 CC وبسعر 121,275 ر.س

- اوتوماتيك / GT 2021 بسعة محرك 3600 CC وبسعر 146,685 ر.س

- اوتوماتيك / SXT PLUS 2021 بسعة محرك 3600 CC وبسعر 152,460 ر.س

- اوتوماتيك / R/T 2021 بسعة محرك 5700 CC وبسعر 158,235 ر.س

- اوتوماتيك / SXT PREMIUM 2021 بسعة محرك 3600 CC وبسعر 173,250 ر.س

- اوتوماتيك / R/T PREMIUM 2021 بسعة محرك 5700 CC وبسعر 181,335 ر.س

- اوتوماتيك / R/T SCATPACK 2021 بسعة محرك 6400 CC وبسعر 209,000 ر.س

- اوتوماتيك / SRT HELLCAT 2021 بسعة محرك 6200 CC وبسعر 286,000 ر.س

دودج تشالنجر

- اوتوماتيك / SXT 2021 بسعة محرك 3600 CC وبسعر 141,625 ر.س

- اوتوماتيك / GT 2021 بسعة محرك 3600 CC وبسعر 190,575 ر.س

- اوتوماتيك / R/T SHAKER 2021 بسعة محرك 5700 CC وبسعر 204,490 ر.س

- اوتوماتيك / SUPERTRACK S 2021 بسعة محرك 3600 CC وبسعر 210,650 ر.س

- اوتوماتيك / R/T SCATPACK WIDEBODY 2021 بسعة محرك 6400 CC وبسعر 243,100 ر.س

- اوتوماتيك / HELLCAT WIDEBODY 2021 بسعة محرك 6200 CC وبسعر 341,000 ر.س

دودج دورانجو

- اوتوماتيك / SXT PLUS RWD 2021 بسعة محرك 3600 CC وبسعر 146,685 ر.س

- اوتوماتيك / GTRWD 2021 بسعة محرك 3600 CC وبسعر 169,785 ر.س

- اوتوماتيك / R/T AWD 2021 بسعة محرك 5700 CC وبسعر 208,890 ر.س

- اوتوماتيك / SRT 475 HP 2021 بسعة محرك 6400 CC وبسعر 282,975 ر.س