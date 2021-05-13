عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

"أنا هقوم أضربه".. شاهد | غضب داليا البحيري من رجل لهذا السبب

داليا البحيري
داليا البحيري


حلت  الفنانة داليا البحيري ضيفة أمس في برنامج " 5 نجوم  " وهذا بعد إقناعها بالحضور إلى مكان التصوير من قبل الفنانة نور عادل والتي تريد عمل مقلب بالفنانة داليا البحيري دون علمها وبالتالي اصطحبتها إلى مكان التصوير وهو عبارة عن كافيه.


غضبت  الفنانة داليا البحيري  عندما شاهدت رجلا يجلس مع زوجته علي الطاولة المجاورة لها في الكافيه ، وسمعت صوت شجار بينهما قائلة ل الفنانة نور عادل "أنا هقوم اضربه " وهي لا تعلم أن هذا جزء من المقلب الذي تريد نور عادل عمله فيها .

والجدير بالذكر أن برنامج 5 نجوم لأول مرة يجمع معا النجوم غادة عادل، ونور، وكريم فهمي، ومُصطفى قمر، ومحمد الشرنوبي ؛ إذ يقدمون حلقات كاميرا خفية بأسلوب غير تقليدي ضمن أماكن مختلفة، ما يفجر الكثير من المواقف المضحكة، وينضم إلى النجوم الخمسة أحد نجوم الفن والرياضة والإعلام في كل حلقة.

محمد الشرنوبي كريم فهمي نجوم الفن الفنانة برنامج غادة عادل التوك شو

ترشيحاتنا

وصول أكبر شحنة من لقاحات كورونا إلى مطار القاهرة قادمة من ألمانيا.. صور

وزير التعليم العالي: الرئيس كلفنا بتقديم معايدة وتحية وتقدير لأسر شهداء الجيش الأبيض

زكاة الفطر .. آخر موعد لها ومن يؤخرها يعذبه الله بهذه الطريقة

ترامب يحتفل بإقالة ليز تشيني

الصحة: استقبلنا 1.7 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا بمطار القاهرة.. صور

التكبيرات لا تزيد عن 7 دقائق.. الأوقاف تعلن ضبط أداء صلاة العيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لا تجعلوه عيد الأحزان.. تحذير شديد اللهجة من وزارة الصحة السعودية

نهاية مخيبة|نجيب ساويرس يوجه انتقادا لاذعًا لـ مسلسل موسى على تويتر

موقف الكاف النهائي من حضور الجماهير في مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال أفريقيا

علاء عيد: انخفاض عدد الإصابات بفيروس كورونا في مصر نتيجة الاجراءات الاحترازية

الكويت.. حريق هائل بمنطقة حولي وتحرك عاجل من السلطات

مذبحة وحرب أهلية في إسرائيل.. وقرار عاجل من نتنياهو بعد سقوط الشرطة.. فيديو

تحذير عاجل من سامسونج لجميع مستخدمي هواتف Galaxy.. تفاصيل

مصر تتحرك عربيا ودوليا لوقف الاعتداءات ضد الفلسطينيين.. ماذا فعل سامح شكري؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواصفات الوحش الصيني شانجان السفين 2021 في السعودية .. صور

أرخص 5 سيارات كهربائية مستعملة في العالم.. صور

كل ما تريد معرفته عن لكزس LF SUV .. صور

بعد منع استيراد المستعمل.. النصر تختبر أول إنتاج للسيارة الكهربائية e70 | صور

فيديو

شاهد .. اشتعال سيارة فيراري F40 نادرة

شاهد.. هدية الرئيس السيسي لأهالي الشهداء قبل عيد الفطر

حفيد ساحر الكرة المصرية محطم الأرقام القياسية.. يستغل مهاراته في إسعاد المواطنين|فيديو

فيديوجراف.. مباراة الأهلي والزمالك هل تحسم مشوار الدوري الليلة؟

المزيد

ساحة رأي

د.فتحي حسين يكتب: أين تذهب أموال الزكاة في مصر

وفاء حسام الدين حسن تكتب: وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ

فاطمة حسن تكتب: سنن العيد وأحكامه

ميران حسين تكتب: ضد المنطق.. «شنطة البطيخة وجراب البيض»

خالد الشناوي يكتب: أحداث الماضي وحكايته

أحمد شندى يكتب: تركستان الشرقية المسلمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سمير

«حقنة» الجنسية الأمريكية!

مروة لطفي

عيد بلا خيبات عاطفية!

بهجت العبيدي

في التفكير العلمي

مديحة عاشور

عبده داغر أسطورة الموسيقى.. وداعًا

إسلام كمال

حرب الأقصي الجديدة!

محمد نوار

العيد فرحة!

إبراهيم شعبان

أسبانيا تحتفل والهند تبكي.. أعاجيب كورونا

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: بصمة العسكرية الأمريكية

اﻟﻤﺰﻳﺪ