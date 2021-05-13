"أنا هقوم أضربه".. شاهد | غضب داليا البحيري من رجل لهذا السبب



حلت الفنانة داليا البحيري ضيفة أمس في برنامج " 5 نجوم " وهذا بعد إقناعها بالحضور إلى مكان التصوير من قبل الفنانة نور عادل والتي تريد عمل مقلب بالفنانة داليا البحيري دون علمها وبالتالي اصطحبتها إلى مكان التصوير وهو عبارة عن كافيه.



غضبت الفنانة داليا البحيري عندما شاهدت رجلا يجلس مع زوجته علي الطاولة المجاورة لها في الكافيه ، وسمعت صوت شجار بينهما قائلة ل الفنانة نور عادل "أنا هقوم اضربه " وهي لا تعلم أن هذا جزء من المقلب الذي تريد نور عادل عمله فيها .

والجدير بالذكر أن برنامج 5 نجوم لأول مرة يجمع معا النجوم غادة عادل، ونور، وكريم فهمي، ومُصطفى قمر، ومحمد الشرنوبي ؛ إذ يقدمون حلقات كاميرا خفية بأسلوب غير تقليدي ضمن أماكن مختلفة، ما يفجر الكثير من المواقف المضحكة، وينضم إلى النجوم الخمسة أحد نجوم الفن والرياضة والإعلام في كل حلقة.