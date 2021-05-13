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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الوادي الجديد: الانتهاء من توصيل الغاز لــ7000 عميل بالخارجة

محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد

أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد عن الانتهاء من تنفيذ أعمال توصيل الغاز الطبيعى بمدينة الخارجة لــ7000 عميل حتى الآن ، كما جرى الإنتهاء من تنفيذ 43 كم من الشبكات الأرضية بها بالإضافة إلى محطة تخفيض الضغط، للبدء في التشغيل  في شهر يونيو القادم.

 

وقال المحافظ إنه ناقش آليات إعادة الشىء لأصله بعد التنفيذ وكذلك إنشاء محطات لتموين السيارات بالغاز الطبيعى على مستوى المحافظة  وذلك فى إطار متابعة الموقف التنفيذي لمشروع توصيل الغاز الطبيعي للمحافظة، حيث ناقش عبر الفيديو كونفرانس اخر ما جرى تنفيذه مع  المهندس خالد ابو بكر رئيس مجلس إدارة شركة طاقة عربية المنفذة للمشروع وبحضور من المسئولين التنفيذيين بالمحافظة والشركة.

 

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وكان محافظ الوادى الجديد أعلن عن تدشين مشروع الغاز الطبيعى لاول مرة بالمحافظة بحضور الدكتور أحمد هيكل رئيس مجلس إدارة شركة القلعة القابضة ، مشروع توصيل الغاز الطبيعي المضغوط لمدينة الخارجة، حيث تفقدا موقع محطة تخفيض الضغط بالطريق الدائري والمقرر إقامتها علي مساحة 5600م2، ومحطة تموين السيارات بالغاز الطبيعي علي مساحة 2400م2، مع وضع مساحات إضافية من جميع الجهات حول المحطتين كحرم آمن لهم، وذلك في حضور المهندس خالد أبو بكر رئيس مجلس إدارة شركة طاقة عربية ومحمد أنيس سكرتير عام المحافظة وعدد من رؤساء الشركات المنفذة.

 

من جانب اخر أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد أنه يجرى استكمال تنفيذ مشروع تطوير منطقة درب السندادية التابعة لمدينة الخارجة القديمة وحث أهالي منطقة درب السندادية على سرعة استلام الأراضي البديلة، للبدء في تطوير أعمال تطوير المنطقة بعد عيد الفطر مباشرة، وذلك ضمن خطة المحافظة لتطوير المناطق غير الآمنه حفاظاً على حياة ساكنيها واستعادة وجه المدينة الحضاري.

 

وأكد المحافظ على أنه جرى الانتهاء من تنفيذ المشروع بنسبة 80% من مشروع تطوير "درب السندادية"  حيث يتم متابعة سير العمل بصفة يوميا مع الجهات المختصة بالمحافظة من اسكان وطرق وبالتنسيق مع إدارة مرور الخاررجة  بمتابعة العمل بالعشوائيات والعمل على إزالتها، حفاظًا على سلامة المواطنين، وتحقيق السيولة المرورية، فيما تجري أعمال رفع المخلفات والأتربة لإعادة المظهر الحضاري والجمالي بالمناطق التى يجرى فيها العمل.

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