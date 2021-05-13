التأمين.. المدير الإقليمي لـ تذكرتي: المنظومة ليست لتنظيم وحجز التذاكر فقط

قال خالد عزيز المدير الإقليمي للشركة المنفذة لنظام تذكرتي، تعليقا على مساهمة شركة تذكرتي في إحباط عملية إرهابية في افتتاح كأس الأمم الأفريقية 2019، إن منظومة تذكرتي ليست لحجز تذاكر المباريات والقضاء على السوق السوداء فقط ولكن كان الهدف منها تأمينيا أيضا .



وأضاف خالد عزيز في مداخلة هاتفية في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " إكسترا نيوز"، :" منظومة تذكرتي تضم أحدث النظم التكنولوجية للتعرف على أماكن كل المتواجدين داخل الاستادات لحفظ الأمن".

وتابع خالد عزيز: "عالم التكنولوجيا يعتمد على البيانات بداية من التسجيل وصدور بطاقة المشجع مع التذكرة للتعرف على موعد دخول أصحاب بطاقة المشجع ومكان ورقم البوابة التي دخل منها المشجع".

وأكمل خالد عزيز: "كان هناك كاميرا درون في الاستادات من أجل مطابقة بصمة الوجه للمشجعين المسجلين على نظام تذكرتي وحصلوا على بطاقة المشجع".

ولفت خالد عزيز: "تم التعامل مع إحباط العملية الإرهابية في سرية تامة في افتتاح كأس الأمم الأفريقية وشعرت بالفخر بسبب مجهودات الدولة التي عملت على إنشاء منظومة تذكرتي".

