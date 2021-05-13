للنشر 1 ص .... بفستان أصفر.. أروى تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

حرصت الفنانة أروي، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة من أحدث جلسة تصوير.

ظهرت أروى، في الصور بإطلالة من أختيار الإستايلست خليل زين، حيث ارتدت فستان أصفر طويل مصنوع من القماش الستان الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات، وحمل التصميم توقيع SAIID KOBEISY .

انتعلت أروي، حذاء انيق ذا كعب عالي باللون الأسود، وتزينت بمجموعة من الإكسسوارات و المجوهرات التي منحتها إطلالة متكاملة.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت أروي على تسريحة شعر متناسقة مع إطلالتها، ووضعت لها خبيرة التجميل جيهان رعيدي مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون فستانها.