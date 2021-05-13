ميران حسين تكتب: ضد المنطق.. «شنطة البطيخة وجراب البيض»

رمضان السنة دي عجب العجاب مابين إعلانات عجيبة ومسلسلات أعجب وملايين مصروفة سفه على الأرض، وبين حوادث طرق وقطارات وموت ناس كتير بدون أي سبب سوى الإهمال الشديد، وبين البنزين اللي غلي وفواتير الغاز والكهرباء اللى ولعت، وبين ناس بيشدوا في شواشي بعض على السوشيال ميديا علشان إغلاق المحلات والمولات وأحنا داخلين على موسم وأعياد، وبين ناخد اللقاح ده ولا ده ولا بلاش منه خالص، وبين اللي عمالين يحسبوا للممثلين ده خد كام فى الإعلان ده ودي خدت كام فى المسلسل ده.



ووسط كل ده تلاقي إعلانات على الفيس بوك تجيبلك شلل وجنان قال إيه شنطة البطيخة المصنوعة من الجلد الطبيعي بــ ٣٠٠٠ جنيه تشيل بطيخ صغير أو كبير أو نمس أصلها متخيطة بطريقة تخليها تتمدد على حسب الحجم يا سعادة البيه، وكمان جيبنالك جراب البيض الكروشيه بــ ١٥٠٠ جنيه يشيل ٢٠ بيضة سواء كان بلدي، أبيض أو حتى أحمر وممكن بيض بط أو وز ويجوز يكون بيض حمام أو سمان.



يعني البطيخة أم 30 جنية تحطها فى شنطة جلد hand made

بــ 3000 جنيه والبيض أبو ٣٥ جنيه تحطة في جراب يجنين من الكروشيه بــ١٥٠٠ جنيه.



والمفاجأة يا حلوين جيبنالك شنطة تفسح فيها الفرخة يا بيه والسعر رخيص على قد الأيد يادوب 1200 جنيه، أما لو غاوي تربي سلاحف فماتقلقش عندنا الشنطة اللى تشيلها فيها وتحميها وتطلع منها دماغها ورجليا والسعر مفاجأة 4750 جنيه يا بلاش يا بلاش يا بلاش فعلاً سعر ولا في الأحلام.

إيه اللى جرى في عقول البشر بقينا في مشهد هزلي يجنن العاقل ويعقل المجنون ويخلي الميت يصحى والعايش يموت بنقطة من اللي بيجري.



بقالنا سنين في عجب العجايب وياعالم هنشوف إيه في الأيام الجاية، الدنيا مابقتش ماشية بالمقلوب دي بقت ماشيه بقفاها واللي يقول عكس كده يبقى ضد المنطق.