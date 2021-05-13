بعد نجاح مسلسل النمر.. محمد إمام يوجه الشكر لجمهوره

وجه الفنان محمد إمام، الشكر لجمهوره وأهله وفريق عمل مسلسله الرمضاني “النمر”علي مساهمتهم في نجاح المسلسل ودعمهم له،ونشر صورة من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام علق من خلالها قائلا:

"شكراً ليكم جميعاً انكم خليتوا مسلسل #النمر الأعلى في #رمضان_٢٠٢١ وسط المنافسة الشرسة دي ،كلامكم الجميل و حبكم ليا اللي بشوفه في كل حتة بحمد ربنا عليه كل يوم ..شكراً لكل فريق العمل اللي شاركني المسلسل ، النجاح ده بتاعكم انتم ، بحبكم من كل قلبي ..شكراً لفريقي الخاص ، رجالتي و اخواتي اللي شايليني و في ضهري ..شكراً لمراتي ، سنَدي و ام بناتي ، انتي كل حاجة ..و اخيراً شكراً لأمي ، كل اللي انا فيه ده بسبب دعواتك ..كل سنة وانتم طيبين .. #عيد_سعيد عليكم جميعاً ..اشوف وشكم على خير ان شاء الله ❤️🤙🏼#الحمدلله 👆🏼 #محمد_امام ⚡️".



مسلسل "النمر" بطولة محمد إمام، بجانب كل من الفنانة هنا الزاهد، نرمين الفقي، محمد رياض، أحمد عبد الله محمود، بيومي فؤاد.

وتلقى الفنان محمد عادل إمام، إشادات واسعة، في رمضان من العام الماضي، بعد مشاركته في مسلسل هوجان، العام الماضي، والذي تدور أحداثه حول تورط الشاب هوجان ذي القدرات الخارقة في مقتل سليمان دفاعًا عن بهلول، ثم يتورط في سرقة فيلا مع لطفي وحورس ونوجة، لكن كمال اللباد يستغل قوة هوجان بجعله حارسا شخصيا له، في حين تواصل وردة بحثها عنه والتقرب منه لتتزوجه.



ويعرض مسلسل النمر بطولة الفنان محمد إمام على قنوات “الحياة، الحياة مسلسلات، أبو ظبي، أبوظبي دراما”، ومنصتي “شاهد، Watch iT”.