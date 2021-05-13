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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رسائل عاجلة من الصحة الكويتية للجميع بشأن صلاة العيد

الكويت
الكويت

أرسلت وزارة الصحة الكويتية مجموعة من الرسائل العاجلة  إلى الجميع بشأن صلاة العيد حيث شددت علي ضرورة أخذ كافة الاحتياطات الوقائية أثناء صلاة عيد الفطر السعيد وخلال أيام الإجازة الرسمية.

و عبر حساباتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي، الأربعاء، أكدت الصحة الكويتية  على اهمية تغطية الفم والأنف طوال فترة التواجد في المسجد والحرص على ترك مسافة آمنة بين المصلين.


وطالبت الوزارة  الحضور بسجادة خاصة للصلاة لكل مصل ومراعاة عدم الحضور الى المسجد في حالة الشعور بأعراض تنفسية أو ارتفاع في درجات الحرارة وعدم الخروج من المنزل.

وحثت الجميع خلال إجازة عيد الفطر السعيد الى تجنب التجمعات (الاجتماعية وغيرها) غير الآمنة والتي غالبا ما تكون في أماكن مغلقة وبأعداد كبيرة من غير المطعمين.

وشددت علي  ضرورة الاكتفاء بالسلام وتجنب المصافحة والمحافظة على مسافات آمنة بين الآخرين وتهوية الأماكن بشكل جيد مع الحرص على الشباب والأطفال ممن لا تنطبق عليهم شروط التطعيم حتى الآن (أقل من 16 سنة).

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الكويت تسجل 985 إصابة جديدة بكورونا و 9 وفيات خلال 24 ساعة

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ولفتت إلى ضرورة حماية كبار السن وفئات ذوي الاختطار والاكتفاء بالسلام بتطبيق التباعد البدني ومداومة تغطية الفم والأنف عند مخالطة الآخرين وتجنب الأماكن المزدحمة. 

أعلنت وزارة الصحة الكويتية ، مساء اليوم الأربعاء، عن تسجيل 985 إصابة جديدة بـ فيروس «كورونا» خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد منذ بداية الجائحة وحتى الآن إلى 288184.

وسجلت الصحة الكويتية في بيان لها 9 وفيات بمضاعفات الإصابة بالفيروس خلال الساعات الماضية ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد منذ بداية الأزمة وحتي الان الي 1669.


ورصدت الوزارة الكويتية تعافي 1166 حالة خلال الساعات الماضية ليرتفع حالات التعافي داخل البلاد منذ تفشي الفيروس وحتي الان الي 273289 حالة.


وأجرت الوزارة 8667 فحصا مخبريا خلال الساعات الماضية ليرتفع إجمالي الفحوصات الي 2429889 فحصا.

كما شددت الوزارة علي ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية واتخاذ كافة الاحتياطات الوقائية أثناء صلاة عيد الفطر المبارك.

وكانت الهيئة العامة للمعلومات المدنية الكويتية، أطلقت تحديثا جديدا لتطبيق (هويتي) ليتضمن بعض التعديلات المهمة وعلى رأسها إضافة خاصية عرض وتحديث بيانات التطعيم لفيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) إلى الهوية الرقمية.

وقالت الهيئة الكويتية وفقا لما ذكرته صحيفة الأنباء، إن ذلك يأتي بتوجيهات من وزيرة الأشغال ووزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعلومات المدنية د.رنا الفارس، والمدير العام للهيئة مساعد العسعوسي، وتوحيدا للجهود وذلك بعد التنسيق مع وزارة الصحة.

وفي هذا الصدد قال مدير عام الهيئة مساعد العسعوسي في بيانه إن الهيئة أطلقت اليوم تحديثا جديدا لتطبيق هويتي وإضافة العديد من الخدمات مثل خاصية عرض وتحديث بيانات تطعيم (كوفيد-19) إلى الهوية الرقمية وخاصية التحقق الموثوق من حالة وبيانات التطعيم بحيث يستطيع المواطن والمقيم الذي أخذ جرعة التطعيم من الفيروس إظهار معلومات التطعيم من خلال تطبيق (هويتي).

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