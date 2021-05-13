التكبيرات لا تزيد عن 7 دقائق.. الأوقاف تعلن ضبط أداء صلاة العيد

قال نوح العيسوي وكيل وزارة الأوقاف لشؤون المساجد، إن الوزارة تبذل جهد كبير للحفاظ على المساجد لأنها أمانة .



وأضاف نوح العيسوي، في مداخلة هاتفية في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " إكسترا نيوز"، :" نناشد كل المصلين باتباع الإجراءات الاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي في صلاة عيد الفطر ".

وتابع نوح العيسوي :" صلاة العيد تؤدى في المساجد التي تقام فيها صلاة الجمعة بنفس الضوابط والإجراءات الاحترازية ولا توجد صلاة عيد في أي ساحة من الساحات ".

وأكمل نوح العيسوي :" يتم اتباع الإجراءات الاحترازية في صلاة الجمعة وارتداء الكمامات ومراعاة مسافات التباعد الاجتماعي وعدم فتح دورات المياه وعدم فتح أي باب من أبواب الاضرحة ".

ولفت نوح العيسوي :" التأكيد على عدم اصطحاب الأطفال في صلاة العيد لأن الطفل قد لا يدرك أهمية اتباع الإجراءات الاحترازية داخل المسجد ".

واكمل نوح العيسوي:" التكبيرات لا تزيد عن 7 دقائق والخطبة لا تزيد عن 10 دقائق حفاظا على المصلين للحد من انتشار فيروس كورونا ".



