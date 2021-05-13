عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

التكبيرات لا تزيد عن 7 دقائق.. الأوقاف تعلن ضبط أداء صلاة العيد

الاوقاف
الاوقاف

قال نوح العيسوي وكيل وزارة الأوقاف لشؤون المساجد، إن  الوزارة تبذل جهد كبير للحفاظ على المساجد لأنها أمانة .


وأضاف نوح العيسوي، في مداخلة هاتفية في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " إكسترا نيوز"، :"   نناشد كل  المصلين باتباع الإجراءات الاحترازية واتباع إجراءات التباعد  الاجتماعي في صلاة عيد الفطر ".

 

وتابع نوح العيسوي :"  صلاة العيد تؤدى في المساجد التي تقام فيها صلاة الجمعة بنفس الضوابط والإجراءات الاحترازية ولا توجد صلاة عيد في أي ساحة من الساحات ".

 

وأكمل نوح العيسوي :" يتم اتباع الإجراءات الاحترازية في صلاة الجمعة  وارتداء الكمامات ومراعاة مسافات التباعد الاجتماعي وعدم فتح دورات المياه وعدم فتح أي باب من أبواب الاضرحة ".

 

ولفت نوح العيسوي :"  التأكيد على عدم اصطحاب الأطفال في صلاة العيد لأن الطفل قد لا يدرك أهمية اتباع الإجراءات الاحترازية داخل المسجد ".

 

واكمل نوح العيسوي:" التكبيرات لا تزيد عن 7 دقائق والخطبة لا تزيد عن 10 دقائق حفاظا على المصلين للحد من انتشار فيروس كورونا ".


 

صلاة عيد الفطر صلاة العيد الأوقاف الإجراءات الاحترازية كورونا التكبيرات

ترشيحاتنا

وصول أكبر شحنة من لقاحات كورونا إلى مطار القاهرة قادمة من ألمانيا.. صور

وزير التعليم العالي: الرئيس كلفنا بتقديم معايدة وتحية وتقدير لأسر شهداء الجيش الأبيض

زكاة الفطر .. آخر موعد لها ومن يؤخرها يعذبه الله بهذه الطريقة

ترامب يحتفل بإقالة ليز تشيني

الصحة: استقبلنا 1.7 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا بمطار القاهرة.. صور

التكبيرات لا تزيد عن 7 دقائق.. الأوقاف تعلن ضبط أداء صلاة العيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لا تجعلوه عيد الأحزان.. تحذير شديد اللهجة من وزارة الصحة السعودية

نهاية مخيبة|نجيب ساويرس يوجه انتقادا لاذعًا لـ مسلسل موسى على تويتر

موقف الكاف النهائي من حضور الجماهير في مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال أفريقيا

علاء عيد: انخفاض عدد الإصابات بفيروس كورونا في مصر نتيجة الاجراءات الاحترازية

الكويت.. حريق هائل بمنطقة حولي وتحرك عاجل من السلطات

مذبحة وحرب أهلية في إسرائيل.. وقرار عاجل من نتنياهو بعد سقوط الشرطة.. فيديو

تحذير عاجل من سامسونج لجميع مستخدمي هواتف Galaxy.. تفاصيل

مصر تتحرك عربيا ودوليا لوقف الاعتداءات ضد الفلسطينيين.. ماذا فعل سامح شكري؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواصفات الوحش الصيني شانجان السفين 2021 في السعودية .. صور

أرخص 5 سيارات كهربائية مستعملة في العالم.. صور

كل ما تريد معرفته عن لكزس LF SUV .. صور

بعد منع استيراد المستعمل.. النصر تختبر أول إنتاج للسيارة الكهربائية e70 | صور

فيديو

شاهد .. اشتعال سيارة فيراري F40 نادرة

شاهد.. هدية الرئيس السيسي لأهالي الشهداء قبل عيد الفطر

حفيد ساحر الكرة المصرية محطم الأرقام القياسية.. يستغل مهاراته في إسعاد المواطنين|فيديو

فيديوجراف.. مباراة الأهلي والزمالك هل تحسم مشوار الدوري الليلة؟

المزيد

ساحة رأي

د.فتحي حسين يكتب: أين تذهب أموال الزكاة في مصر

وفاء حسام الدين حسن تكتب: وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ

فاطمة حسن تكتب: سنن العيد وأحكامه

ميران حسين تكتب: ضد المنطق.. «شنطة البطيخة وجراب البيض»

خالد الشناوي يكتب: أحداث الماضي وحكايته

أحمد شندى يكتب: تركستان الشرقية المسلمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سمير

«حقنة» الجنسية الأمريكية!

مروة لطفي

عيد بلا خيبات عاطفية!

بهجت العبيدي

في التفكير العلمي

مديحة عاشور

عبده داغر أسطورة الموسيقى.. وداعًا

إسلام كمال

حرب الأقصي الجديدة!

محمد نوار

العيد فرحة!

إبراهيم شعبان

أسبانيا تحتفل والهند تبكي.. أعاجيب كورونا

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: بصمة العسكرية الأمريكية

اﻟﻤﺰﻳﺪ