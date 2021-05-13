الصحة: استقبلنا 1.7 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا بمطار القاهرة.. صور

قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، ومساعد الوزيرة لشئون الإعلام والتوعية ، إنه مصر استقبلت أضخم شحنة من لقاح كورونا استرازينكا بواقع 1.7 مليون جرعة.

وزارة الصحة

وأكد مجاهد، في تصريحات، ان الشحنة مكونه من 1.7 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا، عبارة عن حصص مصر من (كوفاكس) بالتعاون مع الاتحاد الدولي للأمصال واللقاحات (جافي)، التابعين لمنظمة الصحة العالمية.

وصول شحنة لقاح كورونا

و أضاف مساعد وزيرة الصحة، أنه سيتم استقبال نهاية شهر مايو الجارى دفعة جديدة أخري بواقع 1.7 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا.

وافاد مساعد وزير الصحة، أنه سيصل مصر أول أيام العيد دفعة جديدة من لقاح كورونا سينوفارم الصينى بواقع 500 الف جرعة، مؤكدًا أن توفير أكبر عدد من اللقاحات ستجعل القدرة علي التوسع في التطعيمات أكبر.

وطالب جميع المواطنين للتسجيل للحصول علي أي نوع من اللقاحات، مضيفًا أن اللقاحات التي تستوردها مصر تتمتع بدرجة مأمونية وفاعلية عالية .

وأضاف مجاهد، أن 85% من لقاحات كورونا فى العالم ذهبت إلى 12 دولة فقط، و مصر نجحت في التعاقد على 100 مليون جرعة من ضمنها 40 مليون جرعة تم التعاقد عليها خلال اتفاقية (كوفاكس) بالتعاون مع الاتحاد الدولي للأمصال واللقاحات (جافي) سوف تصل إلى مصر على مدار العام الحالي، ومن ضمنها الجرعات التي تم التعاقد عليها مع الصين.

وأشار إلى توقيع مصر اتفاقيتين لتصنيع لقاح فيروس كورونا ونقل تكنولوجيا التصنيع مع شركة (سينوفاك) الصينية لبدء تصنيع 40 مليون جرعة سنويًا.

وأكد، أنه لم يتم رصد أي أعراض جانبية غير متوقعة لمتلقي لقاح "أسترازينيكا" في مصر، و لقاحي "سينوفارم" و"استرازينيكا" أثبتوا فاعليتهم ومأمونيتهم من خلال الدراسات التي أجريت عليهم، وتم تسجيلهما بهيئة الدواء المصرية، ولم يتم رصد أى وفيات حتى الآن بسبب الحصول علي اللقاح.

واضاف مجاهد، ان الوزارة أتاحت 350 مركزا للحصول علي لقاح كورونا علي مستوى الجمهورية.

وافاد مجاهد، ان الوزارة تعاقدت علي 10 مليون جرعة من لقاح كورونا الروسى و4 مليون من لقاح جونسون اند جونسون وسيكشف عن وصولهم قريبا.

واضاف، أنه سيصل مصر يوم 18 مايو، 1400 لتر من المادة الخام من لقاح سينوفاك الصينى لاستهداف تصنيع 2 مليون و25 الف جرعة من لقاح سينوفاك الصينى بمصر، وذلك بعد نقل منصات التصنيع.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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