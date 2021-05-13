في ذكرى ميلاد سميحة توفيق الـ ١١ .. أبرز المحطات في حياتها

يحل اليوم الخميس ذكرى ميلاد الفنانة سميحة توفيق، فقد ولدت في 13 مايو 1928

سميحة توفيق تنتمي لأسرة فنية، حيث أن شقيقها هو الممثل الطوخي توفيق، وعمتها من أوائل الممثلات في مصر، وهي سميحة الطوخي.



سميحة توفيق اكتشفها الفنان يوسف وهبي وتميزت في أدوار الإغراء واعتزلت الفن بعد فترة ولكنها عادت مرة أخرى لتعتزل بشكل نهائي عام 1987.



وتعرضت الفنانة سميحة توفيق في حياتها للعديد من الأزمات الصحية كان أولها هو إصابتها بمرض في الكبد، فيما تكفلت "تحية كاريوكا" بعلاجها كاملًا.



وعقب ذلك؛ أصيبت بمرض هشاشة العظام، وقبل وفاتها بعدة سنوات أصيبت بأمراض الشيخوخة، إلا أن الفنانة شادية وقفت بجوارها.



وتواصلت رحلة الجحود والإهمال فى الوسط الفني، واستقر بها الحال في شقة متواضعة بحي السيدة زينب، حتى رحلت سميحة توفيق في 11 أغسطس من العام 2010.

ورحلت سمية توفيق عام 2010 عن عمر يناهز الـ82.



