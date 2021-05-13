أخبار التوك شو | اتفرضت عليا.. إيناس الدغيدي تكشف عن تقييمها لنفسها بـ "شيخ الحارة".. مفتي الجمهورية يوجه نصيحة لمن يقدم الخير

عرضت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات الهامة و المتنوعة والتي ترتبط بالمواطنين واستعرضت إجابات المسؤولين عليها نعرض لكم أبرزها :

قال القيادي الفلسطينى محمد دحلان، إن أحداث الليلة الماضية واليوم كانت فارقة بالنسبة للفلسطينيين، مشددا على أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيفشل مجددا وستكون غزة مقبرة له.

قال خالد عزيز المدير الإقليمي لشركة جي أي تي المنفذة لنظام تذكرتي ، إن الهدف من تواجدنا تنظيم عمل حضور المشجعين إلي المباريات هذا بالإضافة إلي القضاء علي السوق السوداء التي كانت تباع بها تذاكر المباريات .

قال خالد عزيز، المدير الإقليمى للشركة المنفذة لنظام تذكرتي، إن تجربة نظام تذكرتى ناجحة، مضيفا أنهم قابلوا تحديات كبيرة لتنفيذ المشروع فى وقت قليل.

كشفت إيناس الدغيدي مقدمة برنامج " شيخ الحارة " المقدم علي قناه "القاهرة والناس " عن دوافعها لتقديم هذا البرنامج في موسمه الثاني قائلة " اقترحت علي إدارة القناة أن تقوم بجلب مذيع جديد كل موسم لتقديم البرنامج ولكنهم رفضوا بسبب نجاح البرنامج وقالي لي إننا لا نريد أن نخسر البرنامج".



قال عصام شعبان عبد الرحيم: "كنت أتمنى أن أكون ضابط شرطة بقسم الهرم؛ لأنها منطقتي، وكل الناس بيحبوني وبيحترموني، وبيتحرموا والدي، كل ما حد يقابلني يقولي الله يرحم أبوك كان جدع معانا".

كشفت إيناس الدغيدي مقدمة برنامج " شيخ الحارة " المقدم علي قناه "القاهرة والناس " عن دوافعها لتقديم هذا البرنامج في موسمه الثاني قائلة " اقترحت علي إدارة القناة أن تقوم بجلب مذيع جديد كل موسم لتقديم البرنامج ولكنهم رفضوا بسبب نجاح البرنامج وقالي لي إننا لا نريد أن نخسر البرنامج " .

قال الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني أنه "لا يوجد مريض سكر جهازه الهضمي سليم" مؤكدا أن الأعراض إنتفاخ أو إسهال أو الإمساك أو مغص.

تناول برنامج «ورطة إنسانية»، المذاع عبر شاشة «dmc»، في الحلقة الـ 30 من موسمه الجديد، ردود أفعال الناس علي شاب يتعرض لمشكلة أثناء توصيل وجبات لأحد المستشفيات.

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إن الإنسان ينبغي عليه أن يضع الخير في موضعه.

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إن جميع الأعمال التي يقوم بها الإنسان في حياته تكون مدونة ومسطرة ولن يهرب منها أبدًا أمام الله.