وزير التعليم العالي: الرئيس كلفنا بتقديم معايدة وتحية وتقدير لأسر شهداء الجيش الأبيض

عرض برنامج " مساء دي إم سي" المذاع على قناة " إكسترا نيوز"، تقريرا عن قيام وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار بزيارة أسر شهداء الجيش الأبيض، ويقدم لهم هدايا في عيد الفطر .



وقال خالد عبد الغفار، في الفيديو، إن الدولة المصرية تقدر أبناءها الذين ضحوا بحياتهم في ظل جائحة كورونا .

وأضاف خالد عبد الغفار: "الدولة المصرية تعامل من توفى من الاطقم الطبيعة بسبب فيروس كورونا على أنه شهيد، والرئيس السيسي كلفنا بتقديم معايدة وتحية وتقدير لأسر شهداء الأطقم الطبية في تحملهم فقدان عزيز عليهم".

وتابع خالد عبد الغفار: "الاطقم الطبية جنود وابطال يواجهون فيروس كورونا يوميا في المستشفيات، ورأس الدولة متمثلة في الرئيس السيسي يتحرك كي يرعى كل من قدم حياته فداء لمصر".