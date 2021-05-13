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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وصول أكبر شحنة من لقاحات كورونا إلى مطار القاهرة قادمة من ألمانيا.. صور

وصول أكبر شحنة من
وصول أكبر شحنة من لقاحات كورونا مطار القاهرة

استقبل مطار القاهرة الدولي، قبل قليل، أكبر شحنة من لقاحات كورونا للعقار استرازينيكا، بواقع 1.7 مليون جرعة قادمة من ألمانيا، ضمن حصص مصر من "كوفاكس"، على أن تخضع للفحص والتحليل الكامل للتأكد من مأمونيتها وفاعليتها لتوفيرها بالمراكز بجميع انحاء الجمهورية.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن الشحنة وصلت على  متن طائرة بضائع تابعة لشركة لوفتهانزا الألمانية تحمل رقم LH580، قادمة من فرانكفورت، وتقدر حوالى 6 طن من لقاح استرازينيكا، وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا، وستقوم السلطات بإنهاء إجراءات الإفراج الجمركي عن الشحنة وتسليمها للجهات المختصة.

ويستعد مطار القاهرة أيضا، لاستقبال شحنة جديدة من عقار سينوفارم الصيني الخاص بلقاح كورونا، غدا الخميس، قادمة من العاصمة الصينية بكين، على متن رحلة مصر للطيران، وسط تجهيزات خاصة استعدادا لتوزيعها على المستشفيات. 

وصول أكبر شحنة من لقاحات كورونا مطار القاهرة 
وصول أكبر شحنة من لقاحات كورونا مطار القاهرة 
وصول أكبر شحنة من لقاحات كورونا مطار القاهرة 
وصول أكبر شحنة من لقاحات كورونا مطار القاهرة 
وصول أكبر شحنة من لقاحات كورونا مطار القاهرة 
وصول أكبر شحنة من لقاحات كورونا مطار القاهرة 
وصول أكبر شحنة من لقاحات كورونا مطار القاهرة 
وصول أكبر شحنة من لقاحات كورونا مطار القاهرة 
وصول أكبر شحنة من لقاحات كورونا مطار القاهرة 
وصول أكبر شحنة من لقاحات كورونا مطار القاهرة 

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