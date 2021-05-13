شخصيتك من تاريخ ميلادك.. اكتشف ما يخبئه لك برجك

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة من دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.

وقالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، "في علم الأرقام:"إذا كنت مولودا في يوم 13 مايو فإن ذلك يعني أنك شفوق ومهتم وصبور، تحب عمل الخير ولا تبخل بجهد أو مثابرة.. ".



وأضافت عبير فؤاد عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي " وتنجذب للنشاطات الفنية والثقافية."

وقدمت خبيرة الأبراج نصيحة لمواليد 6 مايو قائلة:" عام ٢٠٢١ يحمل لك تغييرا إيجابيا وانتقالا لمكانة أفضل، وقد تغير مكان إقامتك أو عملك أو اسلوب حياتك! فقط عليك أن تحافظ على استقلاليتك وتسيطر على عواطفك وانفعالاتك."