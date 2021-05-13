تعقيم وتطهير مساجد سيناء استعدادا لصلاة عيد الفطر

انتهت مديرية الأوقاف، بمحافظة شمال سيناء، استعداداها لصلاة عيد الفطر المبارك صباح الخميس، وذلك بتعقيم المساجد ، بمشاركة مراكز الشباب علي مستوي المدن والقري.



٦٠٠ مسجدا:



وقال الدكتور الشيخ ابراهيم جمعة ابراهيم مدير عام الأوقاف بالمحافظة ، إن صلاة العيد ستقام في المساجد في 600 مسجد بقري ومدن المحافظة ، حيث يتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية ، والتنبيه على المصلين بالتباعد الاجتماعى اثناء الصلاة بارتداء الكمامات ، كما تم التأكيد بعدم السماح بإقامة صلاة العيد في الساحات أو الأماكن الفضاء.

وأضاف، أنه سيتم فتح المساجد للصلاة قبل موعد اقامتها بـ10 دقائق ، وإغلاقها بعد الصلاة بـ10 دقائق، ومدة التكبير 7 دقائق و الخطبة لاتزيد عن 10 دقائق.

وأعلن جمعة عن استمرار إغلاق دورات المياه والمصلى الخاص بالسيدات ودور المناسبات، وعدم اقامة صلاة الجنازة فى المساجد ، وفتح المساجد قبل الصلاة بعشر دقائق وإغلاقها فور انتهاء الصلاة.. مؤكدًا على إغلاق المساجد المخالفة لتعليمات الوزارة وعدم تطبيق الضوابط والإجراءات الاحترازية.











عيد الفطر