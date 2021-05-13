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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعقيم وتطهير مساجد سيناء استعدادا لصلاة عيد الفطر

رش وتعقيم المساجد
رش وتعقيم المساجد في ييناء قبل صلاة العيد

انتهت مديرية الأوقاف، بمحافظة شمال سيناء، استعداداها لصلاة عيد الفطر المبارك صباح  الخميس، وذلك بتعقيم المساجد ، بمشاركة  مراكز الشباب علي مستوي المدن والقري.
 

٦٠٠ مسجدا:
 

وقال الدكتور  الشيخ ابراهيم جمعة ابراهيم  مدير عام الأوقاف بالمحافظة ، إن صلاة العيد ستقام في المساجد في 600 مسجد بقري ومدن  المحافظة ، حيث يتم  اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية ،  والتنبيه على المصلين بالتباعد الاجتماعى اثناء الصلاة  بارتداء الكمامات  ، كما تم التأكيد بعدم السماح بإقامة صلاة العيد في الساحات أو الأماكن الفضاء.

وأضاف،  أنه سيتم فتح المساجد للصلاة قبل موعد اقامتها بـ10 دقائق ، وإغلاقها بعد الصلاة بـ10 دقائق، ومدة التكبير  7 دقائق و الخطبة لاتزيد عن  10 دقائق.

وأعلن جمعة  عن استمرار إغلاق دورات المياه والمصلى الخاص بالسيدات ودور المناسبات، وعدم اقامة صلاة الجنازة فى المساجد ، وفتح المساجد قبل الصلاة بعشر دقائق وإغلاقها فور انتهاء الصلاة.. مؤكدًا على إغلاق المساجد المخالفة لتعليمات الوزارة وعدم تطبيق الضوابط والإجراءات الاحترازية.



 

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استمرار إغلاق الشواطئ والحدائق العامة في شمال سيناء


عيد الفطر

تعقيم المساجد صلاة العيد سيناء

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