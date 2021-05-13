قبيل ساعات من عيد الفطر.. تونس تكرم حفظة القرآن الكريم.. شاهد

أفادت الصفحة الرسمية للرئاسة التونسية، على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بأن الرئيس قيس سعيد أشرف الأربعاء بقصر قرطاج، على حفل تسليم الجوائز للمتفوقين في المسابقة الوطنية لحفظ القرآن الكريم لسنة 1442 هجري التي نظمتها الرابطة الوطنية لحفظ القرآن

قيس سعيد يتوسط المكرمين

وذكرت الرئاسة أن المتفوقين هم محمد معرف والذي حصل علي المركز الأولى والمركز الثاني حسن غديفي، والمركز الثالث أويس الصيادي.

جانب من التكريم

وكان مفتي الجمهورية التونسية، عثمان بطيخ، أعلن أن ، الأربعاء، هو المتمّم لشهر رمضان واليوم، الخميس، أوّل أيّام عيد الفطر المبارك.



وبحسب وسائل إعلام تونسية، فإن إعلان دار الإفتاء التونسية جاء بعد أن قامت مصالح المعهد الوطني للرصد الجوي بالتعاون مع مصالح وزارة الشؤون الدينية إثر غروب شمس يوم الثلاثاء بتحري هلال شهر شوال 1442 هجري في كل من ولاية تونس، وباجة، والقيروان، توزر ومدنين.

جانب من التكريم

وأعلنت المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، أن غدا الأربعاء هو المكمل لشهر رمضان، ويوم الخميس هو أول أيام عيد الفطر، وذلك حسبما نقلت قناة "الإخبارية" السعودية.

وكان قد تعذر رؤية هلال شهر شوال في مرصدي تمير وحويط بالمملكة العربية السعودية.

ونقلت قناة "الإخبارية" السعودية عن الرائي الفلكي عبدالله الخضيري قوله إن هلال شهر شوال هذا المساء لم يتم مشاهدته من مرصد تميز لرصد الآهلة.