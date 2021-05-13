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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الأسماك وجبة أساسية على مائدة أول أيام عيد الفطر بسيناء

اسماك البردويل تباع
اسماك البردويل تباع في أسواق سيناء

تمثل  الأسماك التي يتم صيدها من بحيرة البردويل ،او البحر المتوسط  ، مصدر اساسي لتزويد الأسر في مدن وقري شمال سيناء بالأسماك المطلوبة ،  باعتبارها وجبة أساسية علي مائدة أبناء سيناء ، في  عيد الفطر المبارك.

 

الأنواع الفاخرة:
 

 وجاء إنتاج بحيرة البردويل بعد افتتاحها وممارسة نشاط الصيد ليتم توفير كميات كبيرة من الأسماك في الأسواق  امام المواطنين لشراء الأنواع الفاخرة .
حيث يباع كيلو البوري الطازج ب 65 جنيها والطوباره ب40 جنيها ، بينما يباع كيلو الفسيخ من 100 الي 120جنيها.


والدهبان ب45 جنيها والدنيس ب40 جنيها.

وقال سلامة محمد، إن أهالي سيناء اعتادوا على تناول الاسماك التي يتم تمليحها  سواء داخل المنزل او التي يتم شراؤها من الأسواق ، وذلك يتواجد جميع أفراد العائلة في أول افطار بعد رمضان   باعتباره مظهر أساسي عقب انتهاء شهر الصيام.

وقال يوسف ضحيوي، إنه يتم  دفن الاسماك خاصة البوري او الطوبار مع اضافة الملح الخشن لها ، وتغطي بقماشة ثم كيس بالاستيك لاينفذ منه الهواء ، ويظل أسفل التربة لمدة ١٥ يوما  بعدها يتم استخراجها. 
 

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الاسماك وجبة مائدة عيد سيناء

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