مواضع رفع اليدين في تكبيرات الصلاة

“هل يجب رفع الأيدي أثناء التنقل بين الأركان في الصلاة، أم نكتفي بتكبيرة الافتتاح فقط”.. سؤال ورد لدار الإفتاء

وأجاب الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن المصلي يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام، ويرفعها عند الهوي إلى الركوع، والرفع من الركوع، وبعد القيام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة.

وتابع: بعض المذاهب ترى أن رفع اليدين يكون عند تكبيرة الإحرام فقط.

وقال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يوجد مواضع لرفع اليدين في الصلاة، أولاها: عند دخول الإنسان الصلاة، وبالتحديد مع تكبيرة الإحرام، فينوي الشخص الصلاة، ويرفع يديه عند قوله " الله أكبر".

وأضاف « شلبي» في إجابته عن سؤال: « ما مواضع الركوع في الصلاة؟» عبر قناة دار الإفتاء الرسمية بموقع « يوتيوب» أن الموضع الثاني لرفع اليدين في الصلاة: عند الركوع بعد قراءة الفاتحة وسورة قصيرة أو الفاتحة فقط في الركعتين الثالثة والرابعة، والموضع الثالث: عند الاعتدال من بعد قول " سمع الله لمن حمده" ، و الرابع: عند القيام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة.

ولفت أمين الفتوى بدار الإفتاء: المصلى يضع يده اليمني على يده اليسرى، ويجعل السبابة والوسطى على رسغ يده اليسرى، لافتًا: هذه هئية للصلاة؛ فلم لم يفعلها المسلم تكون صلاته صحيحة ولا إثم عليه.