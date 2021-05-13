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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

النمر الحلقة الأخيرة .. موت شمس الحلق وعودة النمر لـ ملك الشيمي

صدى البلد

شهدت أحداث الحلقة الاخيرة من مسلسل النمر عددا من الأحداث نستعرضها من خلال السطور التالية:

قام "الشيمى" بترك فلاشة للمحامى الخاص به ليعطيها لـ ملك.

وقال "الشيمى" من خلال فيديو مصور انه لم يقتل شقيقه ولكن "شمس الحلق" من قامت بقتله.

وطلب "الشيمى" من "ملك" ابنته ارجاع الحقوق لاصحابها.

وكشفت الحلقة ان قاتل "ماهر رضوان" شمس الحلق والحاوى ونصر خاله.

واتفق "النمر" مع "ملك الشيمى" و"هدية" على ايهام الناس بموته لقفل قصة الثأر عليه.

وخططت "شمس " لحرق شقة "النمر ووالدته" ولكنها فشلت واحترقت داخل الشقة"

وانتهت احداث الحلقة بعودة النمر لـ ملك الشيمى.

مسلسل "النمر" بطولة محمد إمام، بجانب كل من الفنانة هنا الزاهد، نرمين الفقى ، محمد رياض، أحمد عبد الله محمود، بيومي فؤاد، ومن المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2021.

 

وتلقى الفنان محمد عادل إمام، إشادات واسعة، في رمضان من العام الماضي، بعد مشاركته في مسلسل هوجان، والذي تدور أحداثه حول تورط الشاب هوجان ذي القدرات الخارقة في مقتل سليمان دفاعًا عن بهلول، ثم يتورط في سرقة فيلا مع لطفي وحورس ونوجة، لكن كمال اللباد يستغل قوة هوجان بجعله حارسا شخصيا له، في حين تواصل وردة بحثها عنه والتقرب منه لكي تتزوجه.

ويعرض مسلسل النمر بطولة الفنان محمد إمام على  قناة الحياة، والحياة مسلسلات، قناة أبو ظبي، أبوظبي دراما، منصة شاهد ،منصة Watch iT.

 

بيومي فؤاد مسلسل هوجان محمد رياض نرمين الفقي هنا الزاهد احمد عبد الله محمود الفنانة هنا الزاهد

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