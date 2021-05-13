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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بايدن يقدم حل وسط بشأن اقتراحه بإنفاق تريليونات الدولارات على البنية التحتية

بايدن
بايدن

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الأربعاء، إنه يرى مجالا لحل وسط بشأن اقتراحه بإنفاق تريليونات الدولارات على البنية التحتية بعد اجتماعه مع زعماء الجمهوريين ، لكنه سيمضي قدما دون حزب المعارضة إذا لزم الأمر.

في أول اجتماع لهما في البيت الأبيض منذ تولى بايدن، وهو ديمقراطي ، منصبه في يناير ، أشار زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل والزعيم الجمهوري في مجلس النواب كيفين مكارثي إلى استعدادهم للعمل مع الرئيس بشأن البنية التحتية لكنهم رسموا خط الزيادات الضريبية.

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وقال بايدن للصحفيين بعد الاجتماع الذي استمر قرابة ساعتين إنه يرى بعض الأسباب للتفاؤل.

وأضاف للصحفيين "أنا متشجع بشكل عام لأن هناك مجالا للتوصل إلى حل وسط بشأن مشروع قانون من الحزبين يكون قويا وهاما".

وفي مقابلة مع MSNBC ، أشار إلى اهتمامه بتمرير جزء من حزبه بدعم من الحزبين وجزء منه بدونه.

وقال بايدن في المقابلة: "دعونا نرى ما إذا كان بإمكاننا الحصول على هذا الاتفاق لبدء هذا ومن ثم القتال بشأن ما تبقى". سنرى ما إذا كان بإمكاني إنجاز الأمر بدون الجمهوريين إذا لزم الأمر.

وواجهت فاتورة بايدن للبنية التحتية البالغة 2.25 تريليون دولار وخطة التعليم ورعاية الأطفال البالغة 1.8 تريليون دولار مقاومة حادة من الجمهوريين في الكونجرس ، مع خلافات حول السعر والنطاق ومقترحات التمويل.

ولن تجد أي جمهوريين سيذهبون لرفع الضرائب. قال مكارثي بعد المحادثات في المكتب البيضاوي "أعتقد أن هذا هو أسوأ شيء يمكنك القيام به في هذا الاقتصاد". 

وأشار إلى ارتفاع أسعار البنزين كسبب لعدم دعم الزيادات الضريبية.

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وقال ماكونيل إن الجمهوريين "غير مهتمين'' بإعادة فتح جهد تشريعي عام 2017 لخفض الضرائب على الشركات والأثرياء في عهد الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب.

كلانا أوضح ذلك للرئيس، وفقا لما قاله ماكونيل: "هذا هو خطنا الأحمر".

وقبل أن يتسبب انقطاع خط الأنابيب في ارتفاع أسعار الوقود ، اقترح الجمهوريون والشركات "رسوم المستخدم" مثل زيادة الضرائب على البنزين بدلاً من ذلك ، وهو شكل أكثر تقليدية لتمويل البنية التحتية.

وأعرب بايدن عن قلقه من أن مثل هذا النموذج سيضر الأمريكيين ذوي الدخل المنخفض. خططه الاستثمارية ، وعزمه على فرض ضرائب على الأثرياء الأمريكيين والشركات لتغطية التكلفة ، تحظى بشعبية لدى الناخبين من كلا الحزبين.

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