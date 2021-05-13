أمير كرارة يلعب بالصواريخ ويهنئ جمهوره بعيد الفطر ..فيديو

شارك النجم أمير كرارة جمهوره بفيديو جديد نشره من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وظهر كرارة في الفيديو وهو يلعب مع أولاده ويفرقع صواريخ العيد،وهنأ جمهوره بمناسبة عيد الفطر قتئلا:"كل سنة وأنتم طيبين".

يذكر ان الفنان أمير كرارة قال إنه لم يكن يتخيل تقديمه لشخصية غفران الغريب، لأن شخصية الصعيدى بالذات تحتاج إلى أن يتم تقديمها كما هي وبدون أى أخطاء.

وأضاف أمير لـ “صدى البلد”: "بالفعل كنت في البداية أخطئ في كثير من الكلمات لكن كان هناك مصحح معنا يدعي عبد النبي الشحات، كان مميزا وساعدني كثيرا في تجاوز عقبة اللهجة الصعيدية".

واختتم تصريحه قائلا: “ أحمد السقا أيضا ساعدني في بعض المشاهد الأولى وذلك لأنه قدم تلك اللهجة من قبل ولديه خبرة فيها”.