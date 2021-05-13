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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لذيذ و جديد .. طريقة عمل كحك بالشوكولاتة

طريقة عمل كحك بالشوكولاتة
طريقة عمل كحك بالشوكولاتة

كحك بالشوكولاتة من الحلويات الشهية و الغير تقليدية التي يمكنك إعدادها و تقديمها لأفراد أسرتك، فقدمت الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج  على قد الإيد طريقة عمل كحك بالشوكولاتة بأسهل الخطوات.

 

مقادير كحك بالشوكولاتة


كيلو دقيق 

رشة ملح 

2 ونصف كوب سمنة 

معلقة كبيرة رائحة كحك 

نصف كوب سمسم محمص 

كوب ماء 

ملعقة كبيرة خميرة فورية 

ملعقة كبيرة بيكينج باودر 

ملعقة كبيرة سكر 

نصف كوب كاكاو

 

 للتزيين

سكر بوردة 

قرفة 

 


طريقة تحضير كحك بالشوكولاتة


- تخلط جميع المكونات معا مع السكر والسمن

- يضاف الماء تدريجيا حتى يتجانس القوام وتتشكل عجين طري

- يترك العجين حتى يختمر حوالي ساعة

- يتشكل الكحك ويرص في الصينية

- يخبز في الفرن حتى يصبح ذهبي اللون

 

 


 

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