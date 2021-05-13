فرحة العيد.. شباب عين شمس يزينون الشوارع استعدادا لصلاة العيد| فيديو

رصدت عدسة “ صدى البلد ” اجواءاستعداد المواطنين للعيد ، حيث قام شباب مدينة عين شمس بتزيين الشوارع .

و قام الشاب عين شمس بـ تعليق الزينة والبلالين فى الشوارع استعدادا لصلاة العيد .

و صلاة عيد الفطر هذا العام أفضل حالا من العام الماضي، حيث أغلقت المساجد والساحات، وتم أداؤها في المنازل بسبب جائحة كورونا، أما هذا العام وبفضل الله عز وجل ففتحت المساجد لأداء جميع الصلوات بما في ذلك صلاة العيد.

وأكدت وزارة الأوقاف، إقامة صلاة العيد في المساجد التي تقام فيها الجمعة فقط، وأنه لا مجال لإقامة صلاة العيد في أية ساحات في ظل الظروف الراهنة حفاظًا على صحة المجتمع كله.

وطالبت الأوقاف، جميع المواطنين بمراعاة جميع الضوابط والإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي، وألا تزيد مدة التكبير عن سبع دقائق ، ومدة الصلاة على عشر دقائق.