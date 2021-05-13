عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الصحة: تسجيل 1187 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا .. و 58 حالة وفاة

صدى البلد

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، عن خروج  564 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 178805 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1187 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 58 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية  لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء، هو 240927 من ضمنهم 178805 حالة تم شفاؤها، و 14091 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين: 
نسخة اندرويد
https://bit.ly/2MHG97L
نسخة ايفون
https://apple.co/3gURgYJ

وزارة الصحة فيروس كورونا الصحة العالمية منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا المستجد

موضوعات متعلقة

الصحة: استقبلنا 1.7 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا بمطار القاهرة.. صور

الصحة: 4 نصائح للوقاية من فيروس كورونا بصلاة العيد

من الكوفاكس.. الصحة: استقبال 1.7 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا خلال ساعات

تستهدف 5532 منتفعا.. مبادرة لتسليم الأدوية لأصحاب الأمراض المزمنة في منازلهم ببورسعيد خلال عيد الفطر

الصحة العالمية: 10 ملايين مصاب منذ بداية جائحة كورونا بإقليم شرق المتوسط

الصحة: تقديم هدايا الرئيس السيسي لأسر شهداء الأطقم الطبية بمناسبة عيد الفطر المبارك

الصحة: تصنيع 2 مليون جرعة سينوفاك الصينى بمصر في يونيو القادم

وزيرة الصحة تعلن خطة التأمين الطبي بمحافظات الجمهورية خلال عيد الفطر المبارك.. الدفع بـ 2190 سيارة إسعاف مجهزة.. وتناشد المواطنين الالتزام بالإجراءات الاحترازية

ترشيحاتنا

بايدن يوقع أمرا تنفيذيا حول تعزيز الأمن السيبراني الأمريكي

العثماني لـ هنية: المغرب يضع القضية الفلسطينية في مرتبة قضية وطنية

رئيس اللجنة العلمية للكورونا يعلن عن موعد انتهاء الموجة الثالثة ويكشف سبب تعدد اللقاحات

بـ 200 جنيه فقط .. تعرف على أول سيارة مصرية الصنع

الصحة: تسجيل 1187 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا .. و 58 حالة وفاة

أغنية إحنا مش بتوع حداد تقترب من مليون مشاهدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موقف الكاف النهائي من حضور الجماهير في مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال أفريقيا

علاء عيد: انخفاض عدد الإصابات بفيروس كورونا في مصر نتيجة الاجراءات الاحترازية

الكويت.. حريق هائل بمنطقة حولي وتحرك عاجل من السلطات

مذبحة وحرب أهلية في إسرائيل.. وقرار عاجل من نتنياهو بعد سقوط الشرطة.. فيديو

تحذير عاجل من سامسونج لجميع مستخدمي هواتف Galaxy.. تفاصيل

بسبب عقوبة شيكابالا.. وزير الرياضة الأسبق يفتح النار على اتحاد الكرة

نهاية مخيبة|نجيب ساويرس يوجه انتقادا لاذعًا لـ مسلسل موسى على تويتر

وصول أكبر شحنة من لقاحات كورونا إلى مطار القاهرة قادمة من ألمانيا.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواصفات الوحش الصيني شانجان السفين 2021 في السعودية .. صور

أرخص 5 سيارات كهربائية مستعملة في العالم.. صور

كل ما تريد معرفته عن لكزس LF SUV .. صور

بعد منع استيراد المستعمل.. النصر تختبر أول إنتاج للسيارة الكهربائية e70 | صور

فيديو

شاهد .. اشتعال سيارة فيراري F40 نادرة

شاهد.. هدية الرئيس السيسي لأهالي الشهداء قبل عيد الفطر

حفيد ساحر الكرة المصرية محطم الأرقام القياسية.. يستغل مهاراته في إسعاد المواطنين|فيديو

فيديوجراف.. مباراة الأهلي والزمالك هل تحسم مشوار الدوري الليلة؟

المزيد

ساحة رأي

د.فتحي حسين يكتب: أين تذهب أموال الزكاة في مصر

وفاء حسام الدين حسن تكتب: وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ

فاطمة حسن تكتب: سنن العيد وأحكامه

ميران حسين تكتب: ضد المنطق.. «شنطة البطيخة وجراب البيض»

خالد الشناوي يكتب: أحداث الماضي وحكايته

أحمد شندى يكتب: تركستان الشرقية المسلمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سمير

«حقنة» الجنسية الأمريكية!

مروة لطفي

عيد بلا خيبات عاطفية!

بهجت العبيدي

في التفكير العلمي

مديحة عاشور

عبده داغر أسطورة الموسيقى.. وداعًا

إسلام كمال

حرب الأقصي الجديدة!

محمد نوار

العيد فرحة!

إبراهيم شعبان

أسبانيا تحتفل والهند تبكي.. أعاجيب كورونا

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: بصمة العسكرية الأمريكية

اﻟﻤﺰﻳﺪ