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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العثماني لهنية: المغرب يضع القضية الفلسطينية في مرتبة قضية وطنية

العثماني لـ هنية: المغرب يضع القضية الفلسطينية في مرتبة قضية وطنية

صدى البلد

أكد رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، في اتصال هاتفي مع إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، أن المغرب يضع القضية الفلسطينية والقدس في صدارة اهتماماته وفي مرتبة القضية الوطنية".

وجاء في بيان للحكومة المغربية أن العثماني أكد لهنية في الاتصال على "الموقف الثابت والواضح للمغرب، بقيادة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس، في دعم ومناصرة القضية الفلسطينية، وتشبثه بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وكاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف".

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كما أضاف البيان أن العثماني أبلغ هنية "رفض المملكة المغربية القاطع لجميع الإجراءات التي تمس الوضع القانوني للمسجد الأقصى والقدس الشريف، أو تمس الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني".

وأعاد المغرب العلاقات مع إسرائيل في العاشر من ديسمبر الماضي، بوساطة أمريكية مقابل اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على إقليم الصحراء الغربية المتنازع عليه بين المملكة وجبهة البوليساريو.

 

 

 

القدس فلسطين غزة حماس المغرب الأوضاع في غزة

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