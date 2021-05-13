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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

كورونا

رئيس اللجنة العلمية للكورونا يعلن عن موعد انتهاء الموجة الثالثة ويكشف سبب تعدد اللقاحات

لقاح كورونا
لقاح كورونا

قال حسام حسنى ، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، إن حدث خلا ل الشهر الكريم زادت الاعداد بنسبة غير مرجوة ، لافتا أن الخط الأول فى الدفاع عن نفسنا هو الإلتزام بالإجراءات الاحترازية والثانى ضرورة الحصول على اللقاح.

 

تابع حسام حسني، خلال مداخلته الهاتفية فى برنامج "المواجهة" المذاع على اكسترا نيوز، أن أماكن تلقى اللقاح مفتوحة طوال أيام عيد الفطر المبارك لأى شخص يشعر بأعراض ، معقباً أن التنوع فى اللقاحات ليس للفروق العلمية وإنما لحاجة الدول.

 

أوضح حسام حسنى،أن تعدد اللقاحات نتيجة للطلب الشديد من كل دول العالم فبالتالى لقاح واحد لن يلبي تلبية الشعب ، مشيرا إلى أن الأمان والفاعلية هما الشرطان الأساسيان التى وضعتهم وزارة الصحة لدخول أى لقاح إلى مصر.

 

أشار حسام حسني، إلى أن هناك أمراض معينة تلزم المواطن بأخذ لقاح معين عن آخر، مضيفاً أن الموجة الثالثة من فيروس كورونا ستستمر حتى نهاية شهر مايو، مؤكداً أن الكورونا ليس له أى علاقة بالسمع وإنما تسبب الكورونا فى ارتفاع فى درجات الحرارة وزيارة الكحة.

 

أكد حسام حسنى، أنه لم ترصد السلالة الهندية داخل مصر تماما حتى الأن والدولة متخذة كافة الإجراءات من هذه السلالة.

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