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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحرير 100 محضر للمخالفين من أصحاب المحال والمقاهي بكفر الشيخ.. صور

حملة أمنية على المقاهي
حملة أمنية على المقاهي في كفر الشيخ

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، حملات غلق المحال بمدن ومراكز المحافظة، لليوم السابع على التوالي، بالإضافة إلى حملات لرفع الإشغالات بالتعاون بين مجالس المدن ورجال الأمن بالمراكز الشرطية بالمدن ومديرية الأمن في ظل التنسيق والتعاون بين اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، واللواء خالد العزب، مدير أمن كفر الشيخ.

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 كما تلقى محافظ كفر الشيخ، تقريرا من رؤساء مدن ومراكز المحافظة عما أسفرت عنه حملات غلق المحال في سابع أيام تنفيذ قرارات مجلس الوزراء، لمواجهة الموجة الثالثة من فيروس كورونا المستجد، حفاظاً على صحة المواطن، عن تحرير 100 محضراً للمخالفين بمدن وقرى المحافظة، تنفيذاً لقرارات رئاسة مجلس الوزراء فيما يتعلق بمواعيد غلق المحال التجارية والمقاهي والكافيهات، ضمن الخطة الشاملة للدولة في مجابهة تداعيات احتمالية العدوى بفيروس كورونا.


وتمكنت حملة مجلس مدينة كفر الشيخ، برئاسة اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ من تحرير 10 محاضر للمخالفين من أصحاب المحال بشرق وغرب العاصمة، وتمكنت حملة مجلس مدينة دسوق برئاسة المهندسة عايده ماضي رئيس مركز ومدينة دسوق من تحرير 22 محضراً للمخالفين بدسوق ، و7 محاضر لعدم ارتداء الكمامات، وغلق محلين ،وتمكنت حملة مجلس مدينة فوه برئاسة وائل فرج من تحرير 10 محاضر للمخالفين من أصحاب المحال بمدينة فوه وقرى المركز ،وتمكنت حملة مجلس مدينة سيدي سالم، برئاسة المهندس شريف هيكل من تحرير 8 محاضر للمخالفين من أصحاب المحال.


كما تمكنت حملة مجلس مدينة بلطيم برئاسة اللواء أحمد السنوسي من تحرير 5 محاضر للمخالفين من أصحاب المحال، وتمكنت حملة مجلس مدينة الرياض برئاسة المهندس أحمد الشناوي، من تحرير 6 محاضر للمخالفين من أصحاب المجال، وتمكنت حملة مجلس مدينة قلين برئاسة علي سلامه ، رئيس مركز ومدينة قلين من تحرير 6 محاضر للمخالفين، كما تمكنت حملة مجلس مدينة مطوبس برئاسة جمال فهمي من تحرير محضرين للمخالفين.


كما تمكنت حملة مجلس مدينة الحامول برئاسة جمال يونس،رئيس مجلس المدينة من تحرير 8 محاضر للمخالفين، كما تمكنت حملة مجلس مدينة بيلا برئاسة برئاسة المهندس أحمد إسماعيل من تحرير 8 محاضر للمخالفين من أصحاب المحال، كما تمكنت حملة مجلس مدينة البرلس برئاسة الدكتور أيمن خلف من تحرير 8 محاضر للمخالفين من أصحاب المحال.

كما شهدت مراكز المدن حملات لرفع الإشغالات من بينها حملة برئاسة المهندسة عايده ماضي، رئيس مركز ومدينة دسوق،وحملة بمدينة الرياض قادها المهندس أحمد الشناوي ،رئيس مركز ومدينة الرياض ، وتم رفع عدد من الإشغالات بالشوارع

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