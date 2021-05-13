حسين الجسمي يهنئ متابعيه بـ مناسبة عيد الفطر.. شاهد

هنأ الفنان حسين الجسمى متابعية بـ مناسبة عيد الفطر ، ونشر تدوينة من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى “ فيسبوك ”.

وكتب حسين الجسمي: "أجمل التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الفطر السعيد أعاده الله علينا وعليكم بمزيد من البركة والسعادة وجعله باباً واسعاً للخير والعطاء.. ‏وكل عام وأنتم بخير".



وأطّل الفنان الإماراتي حسين الجسمي، مع بداية شهر رمضان 2021، عبر 3 أعمال غنائية اجتماعية، مؤثرة في كلماتها وألحانها، وتصويرها بطريقة الفيديو كليب، وهي: “رمضان في مصر حاجة تانية- سر السعادة- هل هلالك.. أبوظبي دارك”.

وتعاون حسين الجسمي عبر تلك الأغاني، مع 3 جهات إماراتية وعربية، شكلت معايدة رمضانية للجمهور العربي بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك.