حسين الجسمي يهنئ متابعيه بـ مناسبة عيد الفطر.. شاهد
هنأ الفنان حسين الجسمى متابعية بـ مناسبة عيد الفطر ، ونشر تدوينة من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى “ فيسبوك ”.
وكتب حسين الجسمي: "أجمل التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الفطر السعيد أعاده الله علينا وعليكم بمزيد من البركة والسعادة وجعله باباً واسعاً للخير والعطاء.. وكل عام وأنتم بخير".
وأطّل الفنان الإماراتي حسين الجسمي، مع بداية شهر رمضان 2021، عبر 3 أعمال غنائية اجتماعية، مؤثرة في كلماتها وألحانها، وتصويرها بطريقة الفيديو كليب، وهي: “رمضان في مصر حاجة تانية- سر السعادة- هل هلالك.. أبوظبي دارك”.
وتعاون حسين الجسمي عبر تلك الأغاني، مع 3 جهات إماراتية وعربية، شكلت معايدة رمضانية للجمهور العربي بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك.