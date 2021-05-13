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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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لقاح كورونا

الشحنة الأكبر من نوعها.. المتحدث باسم الصحة يوضح تفاصيل شحنة لقاح استرازينكا.. فيديو

جرعات اللقاح
جرعات اللقاح

أعلن خالد مجاهد، المتحدث بإسم وزارة الصحة والسكان، عن وصول منذ دقائق شحنة من لقاح إسترازينيكا وهى الشحنة الأكبر من نوعها تصل إلى مصر وهى عبارة عن مليون و 800 ألف جرعة ، لافتاً أنها ثانى دفعة ضمن أتفاقية كوفكس بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونيسيف.

 

تابع خالد مجاهد ، خلال مداخلته الهاتفية فى برنامج "المواجهة" المذاع على اكسترا نيوز، أن مصر قد استقبلت منذ شهر الدفعة الأول وكانت تبلغ حوالى 854 ألف جرعة ، معقباً أنه بوصول تلك الشحنة سيتم تغطية كافة المواطنين المسجلين على موقع وزارة الصحة الخاص بتلقى لقاح فيروس كورونا .

 

أشار خالد مجاهد، إلى انه من المقرر أن تستقبل مصر غداً 500 ألف من لقاح سينوفارم وفى انتظار استقبال دفعة ثالثة من لقاح استرازينيكا فى نهاية شهر مايو أو مطلع شهر يونيه على الأكثر، موضحاً أن تم زيادة أعداد المواطنين فى طلب التسجيل للقاح .

 

أكد خالد مجاهد، أنه تم التوسع فى عملية تلقى المواطنين للقاح فى كافة مراكز الجمهورية ب أكثر من 339 مركز بخلاف أكبر مركز تم تشغيله الأسبوع الماضى بأرض المعارض الذى يضم حوالى 96 عيادة ويستهدف تطعيم 10 آلاف مواطن تدريجى وقريبا سيتم عمل مركز بنفس الحجم بمحافظة الجيزة.

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