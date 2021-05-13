عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك يهاجم اتحاد الكرة .. قرارات عشوائية وتعرضنا للضغط لخوض مباراة القمة

الزمالك
الزمالك

هاجم عمرو الدردير المتحدث الرسمي لنادي الزمالك اتحاد الكرة المصري، بعد تعادل الفريق الأبيض مع الأهلي في بطولة الدوري المصري الممتاز ، إيجابيًا في المباراة التي أقيمت بينهما في بطولة الدوري المصري الممتاز.

 

وقال الدردير في تصريحات لبرنامج "زمالكاوي" على فضائية "الزمالك": "جمهور الزمالك يعاني وأنا معه فيما يحدث، فاتحاد الكرة يأخذ قرارات أوصفها بالعشوائية لا تمت باللوائح والقوانين بصلة".

 

وتابع: "القرارات الأخيرة الصادرة من اتحاد الكرة كانت هدفها عمل توازن بين الأهلي والزمالك".

 

وواصل: "مندهش جدًا من تصريحات اتحاد الكرة، فالزمالك عندما وجد عددًا كبيرًا من الجماهير رفض لعب مباراة القمة، ونزل هشام إبراهيم نائب رئيس الزمالك وأمين الصندوق إلى أرضية الملعب وتحدثا مع مراقب اللقاء ومدير الأمن عن عدد الجماهير".

 

وأردف: "ضغطوا على الزمالك لكي يبدأ مباراة القمة، ومراقب اللقاء قال إنه سيسجل كل شيء في تقريره وسيكون هناك رد فعل من الاتحاد".

 

واختتم: "هناك ضغوط تم ممارستها على مجلس إدارة الزمالك، كي يلعبوا المباراة لأنه لقاء كبير، والزمالك ضاع حقه في النهاية".

الأهلى الدوري المصري الزمالك الأهلي والزمالك اتحاد الكرة

ترشيحاتنا

دعاء أول أيام عيد الفطر 2021

بعد كارثة الحريق.. السعودية تتكفل بإعادة تأهيل مستشفى ابن الخطيب في بغداد

الزمالك يهاجم اتحاد الكرة .. قرارات عشوائية وتعرضنا للضغط لخوض مباراة القمة

بايدن يوقع أمرا تنفيذيا حول تعزيز الأمن السيبراني الأمريكي

العثماني لـ هنية: المغرب يضع القضية الفلسطينية في مرتبة قضية وطنية

رئيس اللجنة العلمية للكورونا يعلن عن موعد انتهاء الموجة الثالثة ويكشف سبب تعدد اللقاحات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موقف الكاف النهائي من حضور الجماهير في مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال أفريقيا

علاء عيد: انخفاض عدد الإصابات بفيروس كورونا في مصر نتيجة الاجراءات الاحترازية

مذبحة وحرب أهلية في إسرائيل.. وقرار عاجل من نتنياهو بعد سقوط الشرطة.. فيديو

الكويت.. حريق هائل بمنطقة حولي وتحرك عاجل من السلطات

تحذير عاجل من سامسونج لجميع مستخدمي هواتف Galaxy.. تفاصيل

بسبب عقوبة شيكابالا.. وزير الرياضة الأسبق يفتح النار على اتحاد الكرة

نهاية مخيبة|نجيب ساويرس يوجه انتقادا لاذعًا لـ مسلسل موسى على تويتر

دعاء آخر يوم في رمضان.. أدعية وأذكار احرص عليها قبل المغرب بدقائق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواصفات الوحش الصيني شانجان السفين 2021 في السعودية .. صور

أرخص 5 سيارات كهربائية مستعملة في العالم.. صور

كل ما تريد معرفته عن لكزس LF SUV .. صور

بعد منع استيراد المستعمل.. النصر تختبر أول إنتاج للسيارة الكهربائية e70 | صور

فيديو

شاهد .. اشتعال سيارة فيراري F40 نادرة

شاهد.. هدية الرئيس السيسي لأهالي الشهداء قبل عيد الفطر

حفيد ساحر الكرة المصرية محطم الأرقام القياسية.. يستغل مهاراته في إسعاد المواطنين|فيديو

فيديوجراف.. مباراة الأهلي والزمالك هل تحسم مشوار الدوري الليلة؟

المزيد

ساحة رأي

د.فتحي حسين يكتب: أين تذهب أموال الزكاة في مصر

وفاء حسام الدين حسن تكتب: وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ

فاطمة حسن تكتب: سنن العيد وأحكامه

ميران حسين تكتب: ضد المنطق.. «شنطة البطيخة وجراب البيض»

خالد الشناوي يكتب: أحداث الماضي وحكايته

أحمد شندى يكتب: تركستان الشرقية المسلمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سمير

«حقنة» الجنسية الأمريكية!

مروة لطفي

عيد بلا خيبات عاطفية!

بهجت العبيدي

في التفكير العلمي

مديحة عاشور

عبده داغر أسطورة الموسيقى.. وداعًا

إسلام كمال

حرب الأقصي الجديدة!

محمد نوار

العيد فرحة!

إبراهيم شعبان

أسبانيا تحتفل والهند تبكي.. أعاجيب كورونا

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: بصمة العسكرية الأمريكية

اﻟﻤﺰﻳﺪ