الزمالك يهاجم اتحاد الكرة .. قرارات عشوائية وتعرضنا للضغط لخوض مباراة القمة

هاجم عمرو الدردير المتحدث الرسمي لنادي الزمالك اتحاد الكرة المصري، بعد تعادل الفريق الأبيض مع الأهلي في بطولة الدوري المصري الممتاز ، إيجابيًا في المباراة التي أقيمت بينهما في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال الدردير في تصريحات لبرنامج "زمالكاوي" على فضائية "الزمالك": "جمهور الزمالك يعاني وأنا معه فيما يحدث، فاتحاد الكرة يأخذ قرارات أوصفها بالعشوائية لا تمت باللوائح والقوانين بصلة".

وتابع: "القرارات الأخيرة الصادرة من اتحاد الكرة كانت هدفها عمل توازن بين الأهلي والزمالك".

وواصل: "مندهش جدًا من تصريحات اتحاد الكرة، فالزمالك عندما وجد عددًا كبيرًا من الجماهير رفض لعب مباراة القمة، ونزل هشام إبراهيم نائب رئيس الزمالك وأمين الصندوق إلى أرضية الملعب وتحدثا مع مراقب اللقاء ومدير الأمن عن عدد الجماهير".

وأردف: "ضغطوا على الزمالك لكي يبدأ مباراة القمة، ومراقب اللقاء قال إنه سيسجل كل شيء في تقريره وسيكون هناك رد فعل من الاتحاد".

واختتم: "هناك ضغوط تم ممارستها على مجلس إدارة الزمالك، كي يلعبوا المباراة لأنه لقاء كبير، والزمالك ضاع حقه في النهاية".