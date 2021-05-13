رضوى الشربينى لـ متابعيها بمناسبة عيد الفطر : كل سنة وانتم طيبين يا ألذ ناس على الكوكب

هنأت الاعلامية رضوى الشربينى متابعيها بـ عيد الفطر المبارك ، وذلك من خلال تدوينة نشرتها عبر موقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك”.

وكتبت رضوى الشربينى “ كل سنه وانتم طيبين وعيد سعيد يا ألذ ناس على الكوكب ”.

وكانت الإعلامية رضوى الشربينى أعلنت وفاة والدتها وكتبت، من خلال منشور بحسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "يا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي".



وتابعت: "ماتت من كنت أكرم من أجلها.. أمى فىً ذمة الله و إنا لله وإنا إليه راجعون.. برجاء الدعاء وقراءة الفاتحة، صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر فى مسجد السيدة نفيسة".