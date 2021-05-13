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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الهلال الأحمر فى السويس يعقم المساجد استعداد لصلاة عيد الفطر المبارك

صدى البلد

أعلنت جمعية الهلال الأحمر فى السويس، عن انتشار فرق التعقيم والتطهير الموجودة بالجمعية،  اليوم الخميس،  بتطهير ورش مساجد فى احياء المحافظة الخمسة،  استعداد لاداء المواطنين صلاة عيد الفطر المبارك .

وأشار البيان الصادر من جمعية الهلال الأحمر فى السويس، ان أشهر  المساجد التى تم تعقيمها 

اليوم  مسجد شهداء الشرطة ومسجد الجمعية الشرعية ومسجد الشبان المسلمين ومسجد الريان .

ومن جانبه قالت المهندسة فوزية عبد الله، رئيس فرع جمعية الهلال الأحمر فى السويس،  ان فرق التعقيم بدأت فى تطهير المساجد منذ  أمس الاربعاء حتى فجرا اليوم 

 مع الالتزام التام بجميع الإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية الخاصة بفيروس كورونا بخلاف التطهير الدوري للمساجد .

وناشدت المهندسة فوزية عبدالله ، فى تصريحات صحفية له اليوم،  المواطنين الالتزام بالإجراءات الاحترازية خلال أداء صلاة العيد وإحضار السجادة الخاصة بكل مصلي، وارتداء الكمامة الواقية والحفاظ على التباعد بين المصلين وعدم المصافحة والتقبيل.

السويس عيد الفطر الشرطة شهداء فيروس فيروس كورونا العيد التعقيم والتطهير الهلال

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