الإسماعيلي: أزمة النادي مع النجوم لن تحل إعلاميا

قال علاء وحيد المتحدث الرسمي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، إن أزمة الدراويش مع نادي النجوم المنافس في الدرجة الثانية للدوري المصري، بشأن لاعبه السابق إبراهيم حسن لن تعالج إعلاميا.

وأضاف وحيد، فى تصريحاته لبرنامج "التالتة يمين" على "قناة الزمالك": "أزمة إبراهيم حسن ونادي النجوم، المشكلة لن تعالج إعلاميًا هناك جلسة بين مسؤولي الدراويش والنجوم للتوصل إلى حل وبالفعل تم تحديد موعد الجلسة.

وأكمل: "أطمئن جمهور الإسماعيلي لن يكون هناك خصم نقاط لنادي الإسماعيلي، هناك إردة حقيقة من الإسماعيلي لحل هذه المشكلة".

وفي سياق متصل يدرس الجهاز الفني للدراويش بقيادة ايهاب جلال نقاط القوة والضعف لفريق اسون للوقف عليها قبل مواجهة الفريقن فى الدوري الممتاز .

ويفتقد الإسماعيلي، أما أسوان لاعبه عماد حمدى للإيقاف بعد الحصول على الإنذار الثالث فى مواجهة البنك الاهلى.